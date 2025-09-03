Hipnotista John Milton sufre violento asalto en Sinaloa: ¿Cuál es su estado de salud?

El famoso hipnotista John Milton fue víctima de un asalto violento en Sinaloa, en el que hombres armados le quitaron una camioneta de lujo que posteriormente fue recuperada. Esto generó incertidumbre sobre su estado de salud, ya que trascendió que podría haber resultado lesionado.

Lo interceptaron en plena carretera

De acuerdo con los primeros reportes, fue la tarde del martes 2 de septiembre cuando el apodado “Caballero de la Hipnosis” circulaba por la carretera Culiacán–Eldorado, en Sinaloa, cuando cuatro hombres armados le cerraron el paso con otro vehículo, obligándolo a descender y entregarles las llaves.

En una de las primeras versiones se indicó que John Milton había sido lesionado en un brazo por una esquirla. Sin embargo, en un comunicado oficial de su equipo de trabajo, se aclaró que el hipnotista no sufrió daños físicos durante el robo.

Su equipo de trabajo desmintió que John haya resultado herido/X

“Queremos informar a toda la comunidad que este día John Milton fue víctima del robo de su camioneta. Gracias a Dios, él se encuentra bien, sin ninguna lesión”, se lee en el comunicado.

Recuperan el vehículo, pero no hay detenidos

Tras la llamada al 911 para reportar el robo, el Grupo Interinstitucional de la Policía del Estado localizó la camioneta: una Cadillac blanca modelo 2025, en el ejido San Román, al sur de Culiacán. El vehículo fue recuperado, aunque no hubo detenidos.

La camioneta robada fue recuperada más tarde/Línea Directa

John Milton había solicitado a los responsables, o a quien tuviera información, que le devolvieran su pasaporte y visa, ya que tenía planeado un viaje con sus hijas, el cual era muy importante para él.

¿Quién es John Milton?

John Milton es un hipnotista e ilusionista chileno de nacimiento, naturalizado mexicano, reconocido internacionalmente por sus espectáculos en vivo, en los que utiliza técnicas de hipnosis para inducir estados de relajación profunda y sugestión.

Es hijo del también hipnotista Taurus Do Brasil y ha presentado su propuesta escénica en teatros y foros de todo el continente. A diferencia de otros ilusionistas, Milton se centra en la hipnosis como herramienta de entretenimiento, combinando un estilo teatral, cómico y participativo.

John Milton es reconocido por su capacidad para practicar la hipnosis/X

Además de sus shows, ha sido invitado a programas de televisión y plataformas digitales, donde es conocido como “El caballero de la hipnosis”. Aunque su enfoque es artístico, también ha promovido el uso de la hipnosis con fines terapéuticos bajo supervisión profesional.



