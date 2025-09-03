UNAM 2025: Convocatoria y requisitos para estudiar licenciatura abierta y a distancia

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer este 1 de septiembre de 2025 la convocatoria del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), con la que ofrece a los aspirantes una opción flexible para cursar una licenciatura fuera del esquema presencial.

El proceso contempla fechas estrictas que los interesados deben seguir al pie de la letra para no quedar fuera. El registro en línea se realizará del 11 al 19 de septiembre, mientras que el pago por derecho a examen deberá completarse a más tardar el 22 de septiembre.

Examen y publicación de resultados

El examen de selección se aplicará del 5 al 9 de noviembre de 2025, de manera virtual, a través de la plataforma Lockdown Browser, que garantiza seguridad al bloquear el uso de dispositivos externos. Para apoyar a los aspirantes, la UNAM habilitará previamente un simulador en línea que permitirá familiarizarse con la dinámica.

Los resultados se darán a conocer el 4 de diciembre de 2025, y las clases iniciarán en febrero de 2026. Esta convocatoria representa la última oportunidad del año para integrarse a la máxima casa de estudios en las modalidades abierta y a distancia.

El SUAyED está diseñado para quienes requieren compatibilizar el estudio con el trabajo o viven fuera de la Ciudad de México, ofreciendo dos esquemas: el sistema abierto, que incluye asesorías presenciales y materiales impresos; y la modalidad a distancia, basada en recursos digitales y acompañamiento remoto.

