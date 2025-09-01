SEP confirma primer puente vacacional en septiembre 2025

El ciclo escolar 2025-2026 traerá varios cambios con respecto a años anteriores, y el más notorio es que el regreso a clases no se dio en agosto, como tradicionalmente ocurre, sino hoy lunes 1 de septiembre, lo que amplía las vacaciones de verano tanto para estudiantes como para docentes.

Este ajuste permitirá a los profesores contar con una semana adicional de preparación, ya que del 26 al 29 de agosto se llevaron a cabo un curso intensivo docente en todas las escuelas públicas del país, previo al arranque formal de actividades escolares.

El 1 de septiembre darán inicio las clases del nuevo ciclo escolar/SEP |

185 días de clases y varios descansos

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar constará de 185 días efectivos de clases para educación básica (preescolar, primaria y secundaria), y de 190 días lectivos para escuelas normales y de formación de docentes. Está programado para concluir el 15 de julio de 2026.

A lo largo del ciclo escolar se han establecido puentes, feriados y juntas de Consejo Técnico Escolar, que representarán oportunidades de descanso para la comunidad educativa.

En esta ocasión alumnos y profesores recibieron una semana más de vacaciones/SEP |

¿Y el primer puente del ciclo escolar?

El primer puente oficial para los estudiantes de educación básica llegará pronto después del arranque de clases: el viernes 13 de septiembre no habrá clases, debido a la suspensión de labores docentes, y ese descanso se empalmará con el lunes 16 de septiembre, cuando se conmemora el Día de la Independencia de México.

Esto dará como resultado un fin de semana largo para los alumnos y maestros: del viernes 13 al lunes 16 de septiembre.

Apenas dos semanas después del regreso a clases, llega el primer puente vacacional/SEP |

Otros descansos a considerar

Además de este primer puente, durante el ciclo escolar están programados los siguientes feriados:

17 de noviembre – Revolución Mexicana





2 de febrero – Día de la Constitución





16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez





1 de mayo – Día del Trabajo





5 de mayo – Batalla de Puebla





15 de mayo – Día del Maestro





También habrá recesos vacacionales en invierno y Semana Santa, además de las juntas de Consejo Técnico Escolar el último viernes de cada mes, que también representan suspensión de clases.

