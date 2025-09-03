Laura Flores asegura que Lalo Salazar “nunca la amó de verdad” tras su ruptura

La actriz también reveló que fue bloqueada en redes sociales por su expareja, lo que consideró como una señal de rechazo definitivo

Mariana Alcántara Contreras
3 de Septiembre de 2025
Laura Flores asegura que Lalo Salazar “nunca la amó de verdad” tras su ruptura
La entrevista coincidió con la promoción de su nuevo sencillo, lo que ha mantenido a la actriz en la agenda mediática. | RS

Laura Flores abrió su corazón en una entrevista para el programa Sale El Sol, donde habló sobre el fin de su relación con el periodista de Televisa, Eduardo “Lalo” Salazar. La actriz confirmó que, a pesar de que su noviazgo apenas duró tres meses, el desenlace fue doloroso y dejó claro que no sintió un amor verdadero de parte de él.

La actriz confirmó que, a pesar de que su noviazgo apenas duró tres meses, el desenlace fue doloroso. / RS
La actriz confirmó que, a pesar de que su noviazgo apenas duró tres meses, el desenlace fue doloroso. / RS

“Me bloqueó, borré todo”: así habló Laura Flores de Lalo Salazar

De manera contundente, la también conductora expresó: “Él (Lalo Salazar) quiso terminar y cerrar de raíz, yo no siento que él haya tenido un duelo. Cuanto tú amas, buscas la solución. Yo creo que no (la amó), la verdad”. Con esta declaración, Flores dejó entrever que Salazar nunca estuvo dispuesto a salvar la relación.

La actriz también reveló que fue bloqueada en redes sociales por su expareja, lo que consideró como una señal de rechazo definitivo. En respuesta, tomó la decisión de eliminar todo el contenido relacionado con su noviazgo. “Me bloqueó, no puedo entrar a su Instagram, borré todo”, aseguró frente a las cámaras.

 

 

El rompimiento se suma a una serie de episodios mediáticos en la vida de Laura Flores, quien ha sido transparente al hablar de sus relaciones pasadas. Esta vez, sin embargo, destacó la frialdad con la que se dio el final y la rapidez con la que su expareja decidió cortar el vínculo.

La entrevista coincidió con la promoción de su nuevo sencillo, lo que ha mantenido a la actriz en la agenda mediática no solo por su carrera artística, sino también por sus declaraciones sobre el aspecto personal.

Con esta declaración, Flores dejó entrever que Salazar nunca estuvo dispuesto a salvar la relación. / IG
Con esta declaración, Flores dejó entrever que Salazar nunca estuvo dispuesto a salvar la relación. / IG

TE PUEDE INTERESAR

México y Estados Unidos unen fuerzas contra el narco, tráfico de armas y drogas

Contra | 03/09/2025

México y Estados Unidos unen fuerzas contra el narco, tráfico de armas y drogas
VIDEO: Joven viaja entre vagones del Metro CDMX y se vuelve viral en redes

Contra | 03/09/2025

VIDEO: Joven viaja entre vagones del Metro CDMX y se vuelve viral en redes
WhatsApp lanzará “Amigos cercanos” para compartir estados solo con tu lista privada

Contra | 03/09/2025

WhatsApp lanzará “Amigos cercanos” para compartir estados solo con tu lista privada
Tendencias
Entretenimiento

LO ÚLTIMO

 