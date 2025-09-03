Laura Flores asegura que Lalo Salazar “nunca la amó de verdad” tras su ruptura

Laura Flores abrió su corazón en una entrevista para el programa Sale El Sol, donde habló sobre el fin de su relación con el periodista de Televisa, Eduardo “Lalo” Salazar. La actriz confirmó que, a pesar de que su noviazgo apenas duró tres meses, el desenlace fue doloroso y dejó claro que no sintió un amor verdadero de parte de él.

“Me bloqueó, borré todo”: así habló Laura Flores de Lalo Salazar

De manera contundente, la también conductora expresó: “Él (Lalo Salazar) quiso terminar y cerrar de raíz, yo no siento que él haya tenido un duelo. Cuanto tú amas, buscas la solución. Yo creo que no (la amó), la verdad”. Con esta declaración, Flores dejó entrever que Salazar nunca estuvo dispuesto a salvar la relación.

La actriz también reveló que fue bloqueada en redes sociales por su expareja, lo que consideró como una señal de rechazo definitivo. En respuesta, tomó la decisión de eliminar todo el contenido relacionado con su noviazgo. “Me bloqueó, no puedo entrar a su Instagram, borré todo”, aseguró frente a las cámaras.

El rompimiento se suma a una serie de episodios mediáticos en la vida de Laura Flores, quien ha sido transparente al hablar de sus relaciones pasadas. Esta vez, sin embargo, destacó la frialdad con la que se dio el final y la rapidez con la que su expareja decidió cortar el vínculo.

La entrevista coincidió con la promoción de su nuevo sencillo, lo que ha mantenido a la actriz en la agenda mediática no solo por su carrera artística, sino también por sus declaraciones sobre el aspecto personal.

