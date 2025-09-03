Así se ve la Isla de las Muñecas de CDMX en el nuevo videoclip de Lady Gaga

El estreno de The Dead Dance, el nuevo video musical de Lady Gaga bajo la dirección de Tim Burton, no solo sorprende por su estética gótica, el lugar toma un papel muy importante: la Isla de las Muñecas, un espacio de leyenda en Xochimilco que hoy se proyecta a nivel internacional gracias a esta colaboración artística.

Lady Gaga y Tim Burton convierten a Xochimilco en escenario mundial con The Dead Dance/YouTube: Lady Gaga

Un poco de Xochimilco en un videoclip global

Miles de personas en todo el mundo están descubriendo la existencia de este lugar icónico de la CDMX, conocido por sus muñecas deterioradas que cuelgan entre árboles y chinampas. Lo que para los capitalinos es un espacio de misterio y tradición, ahora se muestra como una pieza clave en el universo creativo de Burton y Gaga.

Cultura local + arte global

Con este video, la Isla de las Muñecas pasa de ser una atracción turística con fama de espeluznante a un símbolo cultural internacional, al nivel de otros escenarios que Hollywood ha exportado. Gaga y Burton la transforman en metáfora visual de vida, muerte y renacimiento, integrándola al imaginario pop y gótico que los caracteriza.

La diva del pop Lady Gaga regresa con toda la fuerza visual que la caracteriza/YouTube: Lady Gaga

Este proyecto refuerza el papel de la Ciudad de México como destino cultural para artistas internacionales. En los últimos años, la capital ha sido elegida por músicos, cineastas y diseñadores como escenario de impacto global, y el caso de Gaga y Burton no hace más que consolidar esta tendencia.

'The Dead Dance' forma parte de la banda sonora de la segunda temporada de Wednesday (Merlina), la serie de Netflix dirigida por el propio Burton/YouTube: Lady Gaga

Esta pieza audiovisual fortalece la conexión artística entre Lady Gaga y Tim Burton, marcando un regreso cargado de simbolismo gótico y creatividad visual. La Isla de las Muñecas se transforma hoy en escenario lúdico y oscuro de su nueva narrativa, y el resultado queda grabado para la memoria colectiva.