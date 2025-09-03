Más de mil millones de personas en el mundo sufren problemas de salud mental, alerta la OMS

La salud mental enfrenta una crisis global sin precedentes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de personas en el mundo padecen algún trastorno mental, lo que equivale a una de cada siete personas.

Ansiedad, depresión y otros padecimientos de larga duración figuran entre los más comunes y son considerados ya un problema de salud pública de alcance mundial.

Los informes más recientes señalan que estos trastornos son la segunda causa principal de discapacidad prolongada, lo que impacta de manera directa en la productividad y en la economía global. De hecho, las pérdidas asociadas a la falta de atención a la salud mental representan un billón de dólares anuales en costos indirectos.

A pesar de la magnitud del problema, la OMS advirtió que apenas el 2 % de los presupuestos públicos de salud se destina a este tema. En países de ingresos bajos y medios, la situación es todavía más grave: hay menos de un especialista en salud mental por cada 100 000 habitantes, lo que limita gravemente el acceso a servicios básicos.

La falta de recursos y atención también se refleja en las cifras de mortalidad: en 2021 se reportaron 727 000 muertes por suicidio, consolidándose como una de las principales causas de fallecimiento entre los jóvenes. La reducción actual de estas cifras es insuficiente para cumplir la meta de disminuir en un tercio los suicidios antes de 2030.

Con este panorama, la OMS llamó a los gobiernos a aumentar la inversión en programas de prevención, atención y apoyo psicológico, ya que los trastornos mentales no solo afectan la vida individual y familiar, sino que representan un reto estructural para los sistemas de salud en todo el mundo.

