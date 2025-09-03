VIDEO: Van 15 muertos y 18 heridos tras descarrilamiento de funicular turístico

La tragedia alcanzó el corazón turístico de Lisboa. Al menos 15 personas murieron y 18 más resultaron heridas —cinco de ellas de gravedad— tras el descarrilamiento del Ascensor de Gloria, un funicular icónico que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto.

La escena es devastadora. El funicular volcó en plena curva, chocó contra un edificio y quedó completamente aplastado. “El vagón no bajaba a la velocidad normal del tranvía”, narró una trabajadora del Barrio Alto. “Solo tuvimos tiempo de darnos la vuelta y empezar a correr”, agregó.

Al parecer iban más de 40 personas abordo del Ascensor de Gloria / Redes Sociales

Vagón completamente destrozado

El Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM) fue el encargado de confirmar las cifras preliminares de víctimas. El accidente se produjo en plena hora de afluencia turística y testigos afirman que había al menos 43 personas a bordo o en las inmediaciones del funicular.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó los hechos en un comunicado: “Lamento profundamente el accidente ocurrido este miércoles en el Ascensor de Gloria, en particular las víctimas mortales y los heridos graves”.

La policía ya comenzó con las investigaciones para saber qué pasó / Redes Sociales

Turistas grabaron el desastre

El caos fue absoluto. Decenas de ambulancias, policías y rescatistas abarrotaron el lugar mientras turistas y curiosos grababan la escena con sus celulares. “Íbamos a subir al funicular… decidimos dar un paseo y bajar por la calle de al lado. Cuando llegamos al lugar para subir, vimos el accidente”, narraron Anderson y Marcelo, turistas brasileños.

Las autoridades han cerrado el paso a la zona, mientras continúan las labores de rescate e investigación para esclarecer qué provocó el fallo catastrófico en el sistema.

Hasta el momento van 15 muertos y la cifra de heridos sigue creciendo / Redes Sociales

¿Qué es el Ascensor de Gloria?

El Ascensor de Gloria no es un tranvía común: se trata de un funicular, un vehículo ferroviario que circula sobre rieles inclinados, impulsado por un sistema de poleas y cables. Se utiliza para subir o bajar pendientes pronunciadas y, a diferencia del teleférico, no cuelga, sino que va sobre el suelo.

Construido en el siglo XIX, este transporte se convirtió en un símbolo de la capital portuguesa. Hoy, es el centro de una de las peores tragedias urbanas que ha vivido Lisboa.