Huracán Lorena cobra fuerza: estas son las acciones que debes tomar ya

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó medidas urgentes de prevención ante la llegada del huracán Lorena, que se intensificó esta madrugada a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Las autoridades estiman que este mismo miércoles por la tarde podría alcanzar categoría 2.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Lorena presenta vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, con desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h. El fenómeno impactaría primero el occidente de Baja California Sur el viernes por la mañana, para luego cruzar la península y tocar las costas de Sonora el sábado.
Acciones urgentes del gobierno
La CNPC, junto con autoridades estatales y municipales, ya desplegó un operativo que incluye:
- Comunicación de riesgo en comunidades costeras.
- Revisión de refugios temporales, su operación y condiciones sanitarias.
- Vigilancia en ríos, presas y zonas de alto riesgo.
- Recomendaciones directas a la población.
¿Qué puedes hacer tú?
Para reducir riesgos ante la llegada de Lorena, la CNPC recomienda:
- Seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.
- No cruzar ríos, arroyos ni calles inundadas.
- Ubicar el refugio temporal más cercano y estar listo para evacuar si es necesario.
- Guardar documentos importantes en bolsas de plástico herméticas.
- Tener lista una mochila con: linterna, radio, agua, medicinas y cargador portátil.
- Llamar al 9-1-1 ante cualquier emergencia.
Estados en alerta
Las entidades que deben mantener especial vigilancia por el paso del huracán Lorena son:
- Baja California Sur (centro y sur)
- Sonora (centro y sureste)
- Sinaloa
- Baja California
- Nayarit
- Jalisco