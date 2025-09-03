Huracán Lorena cobra fuerza: estas son las acciones que debes tomar ya

Prevén que toque tierra en Baja California Sur el viernes y avance hacia Sonora el sábado

Jorge Reyes Padrón
3 de Septiembre de 2025
El fenómeno natural presenta vientos sostenidos de 120 km/h.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó medidas urgentes de prevención ante la llegada del huracán Lorena, que se intensificó esta madrugada a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Las autoridades estiman que este mismo miércoles por la tarde podría alcanzar categoría 2.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Lorena presenta vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, con desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h. El fenómeno impactaría primero el occidente de Baja California Sur el viernes por la mañana, para luego cruzar la península y tocar las costas de Sonora el sábado.

El huracán Lorena podría tocar tierra este viernes a temprana hora / Redes Sociales
Acciones urgentes del gobierno

La CNPC, junto con autoridades estatales y municipales, ya desplegó un operativo que incluye:

  • Comunicación de riesgo en comunidades costeras.
  • Revisión de refugios temporales, su operación y condiciones sanitarias.
  • Vigilancia en ríos, presas y zonas de alto riesgo.
  • Recomendaciones directas a la población.
Las autoridades ya están dando a conocer los programas de prevención / Redes Sociales
¿Qué puedes hacer tú?

Para reducir riesgos ante la llegada de Lorena, la CNPC recomienda:

  • Seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.
  • No cruzar ríos, arroyos ni calles inundadas.
  • Ubicar el refugio temporal más cercano y estar listo para evacuar si es necesario.
  • Guardar documentos importantes en bolsas de plástico herméticas.
  • Tener lista una mochila con: linterna, radio, agua, medicinas y cargador portátil.
  • Llamar al 9-1-1 ante cualquier emergencia.
Emergencias mayores es mejor reportarlas al 911 / Redes Sociales
Estados en alerta

Las entidades que deben mantener especial vigilancia por el paso del huracán Lorena son:

  • Baja California Sur (centro y sur)
  • Sonora (centro y sureste)
  • Sinaloa
  • Baja California
  • Nayarit
  • Jalisco

