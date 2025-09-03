Merlina temporada 2: fecha de estreno de los últimos capítulos y qué pasará

Si el primer bloque de episodios de Merlina te dejó con el delineador corrido del drama, prepárate porque la segunda entrega llega este 3 de septiembre a Netflix. La serie protagonizada por Jenna Ortega y producida por Tim Burton sigue exprimiendo el éxito gótico adolescente que revivió a los Addams para una nueva generación.

Como parte de la nueva estrategia de la plataforma, la temporada 2 fue dividida en dos tandas de cuatro episodios. El primer bloque se estrenó el 6 de agosto, y ahora, finalmente, conoceremos el desenlace de esta nueva travesía en la Academia Nunca Más.

Todo indica que sí habrá una tercera temporada de Merlina / Redes Sociales

¿Qué veremos en los episodios finales?

Netflix reveló los títulos y sinopsis de los capítulos restantes, que prometen más oscuridad, confrontaciones familiares y una profecía nada alentadora para nuestra heroína de trenzas negras:

Capítulo 5: Sombría sed de venganza – Merlina se enfrenta a un nuevo enemigo en pleno Día de Muertos, mientras que el hambre de Slurp causa nuevos problemas a Pericles . (Duración: 51 minutos)

Capítulo 6: Conoce mi sombría esencia – Un espíritu del pasado de Nunca Más aparece, cambiando la relación entre Merlina y Enid, y poniendo en riesgo a una de sus compañeras.

Capítulo 7: Sombrío y vil metal – Es noche de gala en el colegio y Merlina investiga a Dort, mientras Morticia se reencuentra y enfrenta a su madre .

Capítulo 8: Sombría declaración de guerra – Se revelan secretos familiares y Merlina lucha por detener una profecía oscura, dejando abierta la puerta para una tercera temporada.

Desde este miércoles se estrenó un nuevo capítulo / Redes Sociales

Más allá del final

Aunque este segundo bloque representa el cierre de la temporada, no será lo último que veremos de Merlina. Netflix ya confirmó que habrá una tercera temporada, aunque aún no tiene fecha oficial de estreno.

La serie creada por Alfred Gough y Miles Millar, basada en los personajes de Charles Addams, es la producción en inglés más vista en la historia de Netflix, así que la plataforma no piensa dejar que el hype se enfríe.

Lady Gaga aparece en esta nueva entrega de la serie / Redes Sociales