VIDEO: Policía conmueve al regalarle una mochila a niño en paradero de Pantitlán

Un gesto protagonizado por un oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) en la estación del Metro Pantitlán se volvió viral en redes sociales, luego de que fuera captado regalando una mochila a un menor de edad.

En el video se observa al policía llegar con una bolsa negra para después sacar de ella una mochila/Captura de pantalla

En el video se observa al policía llegar con una bolsa negra para después sacar de ella una mochila que le entrega al menor con una lonchera y una lapicera, el momento culmina con un abrazo.

El oficial fue identificado como Mauricio Daniel Palacios Ramírez, con nueve años de servicio en la PBI. En entrevista, aseguró que su acción fue completamente espontánea:

“Jamás me percaté de que alguien me estuviera grabando. Lo hice de corazón, sin esperar nada a cambio. Cuando vi la sonrisa del niño al recibir su mochila fue lo más satisfactorio”, declaró.

De acuerdo con información disponible, el menor es hijo de un trabajador que se gana la vida lavando combis en la zona.

El video generó miles de comentarios/Captura de pantalla

Reacciones en redes sociales

El video generó miles de comentarios positivos, en los que usuarios destacaron la calidad humana del policía:

“Mis respetos para el oficial, qué gran corazón y qué gesto tan bello”

“Estas acciones también hay que hacerlas virales, no solo cuando los malandros los madrean”

“Más policías así, mis respetos”

No obstante, también surgieron voces críticas que cuestionaron si el acto fue espontáneo o una estrategia para mejorar la percepción de las instituciones de seguridad.