Sasha logra que se castigue el abuso sexual infantil sin importar el tiempo en que sucedió

Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche y sobreviviente de abuso sexual por parte del productor Luis de Llano, celebró en sus redes sociales la publicación de dos tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde el 1 de septiembre serán obligatorias para jueces y tribunales del país.

Se trata de un paso histórico en la lucha contra la violencia sexual infantil. La cantante destacó que la tesis 200/2025 considera como hecho ilícito las relaciones impropias entre menores de edad y adultos, lo que otorga a las víctimas el derecho a reclamar indemnización. En tanto, la tesis 201/2025 señala que el tiempo para exigir dicha indemnización es imprescriptible, en defensa del acceso a la justicia.

Sasha denunció por abuso a Luis de Llano por la relación que mantuvieron / IG: @sashasokolova

“La Suprema Corte ya publicó las dos tesis de jurisprudencia que, a partir del 1 de septiembre, son obligatorias para todos los jueces y tribunales de nuestro país”, compartió Sasha.

“La tesis 200/2025 establece que las relaciones impropias entre menores de edad y adultos constituyen un hecho ilícito al tratarse de violencia sexual. Por lo tanto, la víctima tiene derecho a reclamar indemnización”, indicó.

Y expuso que la "tesis 201/2025 determina que la acción para reclamar la indemnización es imprescriptible pues, de lo contrario, se violarían los derechos de acceso a la justicia”.

La cantante logró un gran paso en contra del abuso infantil en México / Redes Sociales

Un legado de justicia

La resolución se dio en la última sesión de la Primera Sala de la SCJN, lo que Sokol también reconoció en su publicación: “Esta aprobación hecha por la Primera Sala de la Suprema Corte se dio en la última sesión de su historia. Celebro que antes de partir, hayan sumado a su legado jurisprudencial estas herramientas que amplían los derechos de las víctimas y contribuyen a un sistema de justicia más humano”.

La jurisprudencia nace a partir de un caso emblemático: el testimonio de una mujer abusada en su adolescencia por un hombre 26 años mayor que ella, quien además reconoció la relación en una entrevista. La mujer denunció daño moral y logró que el tribunal determinara que los efectos del abuso siguen presentes, por lo que no aplica la prescripción.

La Corte afirmó que en este tipo de relaciones, “no hay consentimiento”, pues las diferencias cognitivas, emocionales y sociales entre adolescentes y adultos “ocultan dinámicas de poder” y producen daño aún cuando parezcan consensuadas. Esta decisión marca un antes y un después para miles de sobrevivientes de violencia sexual que no habían podido alzar la voz legalmente por el paso del tiempo.

El caso de Luis de Llano sirvió para poner un precedente en la materia / Redes Sociales