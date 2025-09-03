¿Aumenta el precio del pasaje en CDMX? Esto se sabe

En la Ciudad de México, el costo del transporte público vuelve a generar debate. Usuarios han señalado que algunos microbuses y vagonetas ya cobran hasta 7.50 pesos, aun cuando la Secretaría de Movilidad (Semovi) asegura que las tarifas oficiales no han tenido modificaciones desde junio de 2022.

Esta situación se presenta justo cuando los transportistas agrupados en la Fuerza Amplia Transportistas (FAT) exigen que la tarifa mínima se incremente . / Pixabay

Según la dependencia, el cobro autorizado para microbuses y vagonetas es de 6 pesos en los primeros 5 kilómetros, 6.50 pesos de 5 a 12 kilómetros y 7.50 pesos en recorridos mayores a 12 kilómetros. En el caso de los autobuses, la tarifa es de 7 pesos hasta 5 kilómetros y de 8 pesos para distancias más largas.

Sin embargo, usuarios en redes sociales han denunciado cobros irregulares, señalando que en varias rutas se piden cantidades superiores a las establecidas. Esta situación se presenta justo cuando los transportistas agrupados en la Fuerza Amplia

Transportistas (FAT) exigen que la tarifa mínima se incremente a 12 pesos, argumentando alzas en el combustible y en los costos de operación.

Según la dependencia, el cobro autorizado para microbuses y vagonetas es de 6 pesos en los primeros 5 kilómetros./ Pixabay

El grupo anunció movilizaciones y bloqueos en vialidades principales de la capital para presionar al gobierno a negociar el aumento. Mientras tanto, las autoridades reiteran que cualquier cobro que supere lo establecido oficialmente debe denunciarse a

través de los canales de Semovi.

Así, entre denuncias de usuarios, presión de transportistas y la posición oficial del gobierno capitalino, el tema del precio del transporte público sigue siendo una de las principales preocupaciones para quienes dependen de él diariamente en la Ciudad de México.

Mientras tanto, las autoridades reiteran que cualquier cobro que supere lo establecido oficialmente debe denunciarse. / Pixabay