Así será la Tarjeta de Movilidad Virtual para pagar transporte en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México alista una nueva herramienta que podría cambiar la forma en la que te subes al Metro, Metrobús o Trolebús: la Tarjeta de Movilidad Integrada virtual, que permitirá pagar con el celular y olvidarte de cargar con la tarjeta física.

“Como parte del impulso a la digitalización del transporte público, se desarrolló la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada, actualmente en etapa de pruebas con un avance del 80 por ciento”, se indicó en el Primer Informe de Gobierno de la mandataria local, Clara Brugada.

Ya no tendrás que estar peleando con la máquinas de recarga / Redes Sociales

Se amplía la forma de pagar

La Secretaría de Movilidad indicó que esta nueva tarjeta eliminará las barreras relacionadas con el proceso de adquisición y recarga en taquillas o máquinas expendedoras. “El desarrollo de esta tarjeta virtual representa un paso clave hacia la diversificación de métodos de pago, al eliminar barreras relacionadas con la adquisición, recarga o mantenimiento de tarjetas físicas, especialmente en zonas con baja cobertura de puntos de recarga”, se indicó.

Aunque aún no hay una fecha exacta para su lanzamiento oficial, ya está en fase de prueba con 80% de avance, lo que indica que pronto podría estar disponible para el público.

Desde tu celular podrás estar pagando todos los transportes públicos / Redes Sociales

También funcionará con Mexibús y Mexicable

Otra ventaja es que también funcionará en el Mexibús y Mexicable, pues el nuevo sistema ya comenzó a unificar el cobro y validación en estos servicios. “Lo que permitió avanzar hacia una red metropolitana más conectada y eficiente”, detalló el gobierno capitalino.

Además, la SEMOVI ha colaborado con sus homólogos del Estado de México para asegurar que la tarjeta virtual funcione de manera interoperable entre ambas entidades.

“Gracias a esta coordinación, se amplió la cobertura de la tarjeta MI a los servicios que conectan con el Cetram Indios Verdes, lo cual representó un avance significativo en la integración de modos de transporte entre ambas entidades”, se agregó.

La tarjeta física ya no tendrá que ser necesaria en un futuro / Redes Sociales