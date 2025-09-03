“Hashtags ya no sirven para ganar alcance en Instagram”, confirma Adam Mosseri

Adam Mosseri lo dijo sin rodeos: si usas Instagram y todavía crees que los hashtags ayudan a que más gente vea tus publicaciones, estás perdiendo el tiempo. En una entrevista reciente, el jefe máximo de la red social sentenció: “los hashtags no sirven para el alcance”.

Así, tumbó uno de los mitos más repetidos por creadores de contenido, community managers y marcas durante más de una década. Lo que sí recomendó Mosseri fue enfocarse en estrategias pensadas para tu audiencia real, no en truquitos viejos de algoritmo.

Sobre otro mito popular —que subir muchas publicaciones al día garantiza visibilidad— Mosseri aceptó que sí puede ayudar a que más gente te vea. Sin embargo, no quiso alentar a nadie a vivir con esa presión: “Publicar frecuentemente puede ser efectivo, pero no quiero que la gente sienta la presión de hacerlo”.

Los hashtags ya no sirven, afirmó el CEO de Instagram / FREEPIK

Lo nuevo en Instagram

Durante la plática también se puso más ligero y compartió que su creador favorito en Instagram es The Real Professor X, conocido por sus contenidos de moda masculina.

Mosseri, que trabaja en Meta desde 2008 y es uno de los hombres de mayor confianza de Mark Zuckerberg, también ha sido clave en el desarrollo de herramientas como Reels y Threads, el rival directo de X (antes Twitter).

Incluso se mudó a Londres con su familia en 2022 para reforzar la presencia de Meta en Europa, pero regresó a Estados Unidos un año después, reconociendo que administrar Threads desde otra zona horaria era “inmanejable”.

Llenar de publicaciones tampoco funciona para tener más alcance / FREEPIK

¿Y las historias? Van en segundo plano

Instagram también ha hecho ajustes importantes como permitir comentarios visibles en las Stories. ¿Por qué? Porque cada vez más usuarios prefieren interactuar en privado por DM o en grupos cerrados, lejos del ruido de los anuncios y del feed tradicional.

“El comportamiento ha cambiado”, explicó Mosseri en un podcast anterior. “Si miras cómo los adolescentes pasan su tiempo en Instagram, dedican más tiempo a los DMs que a las Stories, y más a las Stories que al Feed”.

En resumen: si quieres crecer en Instagram, ya no basta con poner 30 hashtags ni publicar por publicar. Toca conectar en serio con tu comunidad.

Para creer en Instagram ahora se necesita pensar en tu audiencia / FREEPIK