¿Cambiarás dólares? Así cierra el peso este jueves 4 de septiembre

El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla

Jorge Reyes Padrón
4 de Septiembre de 2025
El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este jueves 4 de septiembre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable y sigue por debajo de las 19 unidades.

El  peso mexicano quedó en 18.78 pesos por dólar, un centavo más que el pasado miércoles 3 de septiembre.

Revisa día a día el tipo de cambio de las divisas / FREEPIK
El valor del dólar 

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

  • 17.90 a la compra.
  • 19:30 a la venta.

Banco Azteca:

  • 17.50 a la compra
  • 19.14 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 17.85 a la compra.
  • 19.98 a la venta.

Banorte:

  • 17.50 a la compra.
  • 19.05 a la venta.

Banamex:

  • 18.16 a la compra.
  • 19.20 a la venta.

Scotiabank:

  • 18.60 a la compra.
  • 19.60 a la venta.
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK
