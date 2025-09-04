¿Cambiarás dólares? Así cierra el peso este jueves 4 de septiembre

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este jueves 4 de septiembre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable y sigue por debajo de las 19 unidades.
El peso mexicano quedó en 18.78 pesos por dólar, un centavo más que el pasado miércoles 3 de septiembre.
El valor del dólar
Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.
Afirme
- 17.90 a la compra.
- 19:30 a la venta.
Banco Azteca:
- 17.50 a la compra
- 19.14 a la venta.
BBVA Bancomer:
- 17.85 a la compra.
- 19.98 a la venta.
Banorte:
- 17.50 a la compra.
- 19.05 a la venta.
Banamex:
- 18.16 a la compra.
- 19.20 a la venta.
Scotiabank:
- 18.60 a la compra.
- 19.60 a la venta.