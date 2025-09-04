Huracán Lorena no pierde fuerza: Se esperan inundaciones y lluvias torrenciales

El huracán Lorena sigue ganando fuerza en el Pacífico y ya está provocando severas afectaciones en varios estados de la República. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves el ciclón se localiza frente a las costas de Baja California Sur, y en combinación con el monzón mexicano, generará lluvias torrenciales, deslaves, inundaciones y hasta la formación de trombas marinas.

“Las lluvias puntuales fuertes a torrenciales reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos”, advirtió el SMN.

Baja California y Sinaloa tendrán lluvias extremas en estos días / Redes Sociales

Los estados más afectados

El organismo detalló que Baja California Sur será el estado más golpeado, con lluvias torrenciales (150 a 250 mm). También se esperan lluvias intensas en Sonora, Sinaloa y el sur de Baja California, mientras que Durango, Zacatecas, Nayarit, Puebla, Aguascalientes y el Estado de México tendrán precipitaciones muy fuertes (50 a 75 mm).

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios, mientras que el oleaje elevado en la península de Baja California generará condiciones peligrosas en costas.

Además, se esperan chubascos y tormentas en gran parte del centro del país, incluyendo la Ciudad de México, donde habrá lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y vientos de hasta 40 km/h.

Sin tocar tierra todavía, el huracán Lorena ya está causando estragos / Redes Sociales

Valle de México: precauciones al salir

En el Valle de México, se pronostica cielo nublado, ambiente fresco por la mañana y lluvias intensas por la tarde, sobre todo en zonas altas del Estado de México, donde las temperaturas podrían bajar a menos de 5 °C en la mañana.

Para la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 25 °C, pero las lluvias fuertes podrían causar encharcamientos, caída de árboles y visibilidad reducida.

Los deslaves e inundaciones se presentarán en algunas zonas / Redes Sociales

¿Y el resto del país?

También habrá lluvias en:

Chiapas, Tabasco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala y CDMX (fuertes)

Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (chubascos)

Y en estados del norte como Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, continuará el ambiente muy caluroso, con temperaturas mayores a los 40 °C.