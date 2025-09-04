La Casa de los Famosos: Facundo rompe la estrategia y todo Cuarto Día sale nominado

La recta final de La Casa de los Famosos se acerca, y en una nueva noche de nominación, la suerte al fin le sonrió al Cuarto Noche, pues en la placa de nominados únicamente hay dos integrantes de esa habitación, mientras que del Cuarto Día son tres los habitantes que están en riesgo de salir el próximo domingo.

Se rompe la estrategia del Cuarto Día

En esta ocasión no hubo ruleta ni cochinitos de la suerte para nominar; únicamente La Jefa, en el Confesionario, le indicó uno a uno que debía nominar a tres compañeros con 3, 2 y 1 punto, respectivamente, lo que rompió por completo la estrategia del Cuarto Día.

Únicamente quedan 10 habitantes en la casa/X: @LaCasaFamososMx

Y es que Facundo nominó a puros integrantes del Cuarto Noche, a diferencia de sus compañeros Dalílah, Guana y Shiky, quienes respetaron la estrategia original y se dieron puntos entre sí mismos, pues la intención era que ninguno de los habitantes del otro cuarto recibiera puntos, para así quedar todos empatados y subir a la placa de nominados junto con ellos.

Dinámica de pelotas doradas

Aunado a ello, se realizó una dinámica de suerte en la que Alexis Ayala y Elaine obtuvieron las pelotas doradas, lo que les permitió elegir a un habitante y restarle cuatro puntos, eligiéndose entre ellos mismos.

“Nuestra nominación fue pésima”, dijo Facundo en el Confesionario, a lo que La Jefa preguntó quién se había equivocado.

“Yo considero que los otros tres de mi cuarto (Guana, Dalílah y Shiky)”, respondió el conductor.

Son cinco de los nominados, dos del Cuarto Noche y tres de Día/X: @LaCasaFamososMx

Placa de nominados

La placa de nominados quedó conformada de la siguiente manera:

Facundo (21 puntos)

(21 puntos) Shiky (16 puntos)

(16 puntos) Dalílah (15 puntos)

(15 puntos) Aarón Mercury (3 puntos)

(3 puntos) Abelito (2 puntos)

¿Cómo votar por tu favorito?

Con los nominados ya definidos, ahora será decisión del público quién continúa en la competencia y quién se va, ya que el resultado se basa completamente en la votación de la audiencia.

Reglas y horarios de votación

El proceso tiene reglas específicas:

Solo se puede votar los miércoles, jueves, viernes y domingos, en los horarios establecidos.

Paso a paso para votar

Entra al sitio oficial

Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo con tu celular o entra directamente a: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota Elige a quién quieres salvar

Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas salvar. Confirma tu voto

Asegúrate de enviar tu voto correctamente y ¡listo!

Uno de estos cinco famosos es eliminado el próximo domingo/X: @LaCasaFamososMx

¿Cuándo se puede votar?

Miércoles (Noche de Nominación) : desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.

: desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m. Jueves : durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala.

: durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala. Viernes : mismo horario que el jueves.

: mismo horario que el jueves. Domingo (Gala de Eliminación): desde las 8:00 p.m. (Pre-Gala) hasta las 10:00 p.m.

¿Cuántas veces se puede votar?