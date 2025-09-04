Aguinaldo doble y jornada laboral de 40 horas: quiénes sí lo recibirán

En México ya se habla de jornadas más cortas y aguinaldos más jugosos, pero la realidad es que muy pocos van a ver esos beneficios pronto. Aunque el Gobierno ya confirmó la reducción a 40 horas laborales semanales y una propuesta para duplicar el aguinaldo, lo cierto es que todo va para largo… y con letras chiquitas.

40 horas a la semana... pero hasta 2030

¿Menos horas? Sí, pero con paciencia

La presidenta Claudia Sheinbaum ya dio luz verde para que los mexicanos trabajen sólo 40 horas a la semana, con dos días de descanso obligatorios. Pero hay un detalle: no será para todos al mismo tiempo.

La reducción de la jornada laboral se aplicará paulatinamente/Pixabay

La reforma no está en vigor aún, y su implementación será escalonada:

Grandes empresas : en 6 meses.

: en 6 meses. Medianas : en 18 meses.

: en 18 meses. Pequeñas : en 2 años.

: en 2 años. Microempresas : hasta 2029 .

: hasta . Meta final: enero de 2030.

Y mientras tanto, millones seguirán en la rutina de 48 horas por semana, sin descanso digno ni salario justo.

Será en 2030 cuando todos trabajen con jornadas laborales de 40 horas/Pixabay

¿Y el aguinaldo doble? Puro proyecto... por ahora

La propuesta existe, pero aún no es ley

Diputados de Morena presentaron una iniciativa para que el aguinaldo pase de 15 a 30 días por ley. La propuesta busca reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, argumentando que el pago actual ya no alcanza ni para la cena de Navidad.

Pero —como siempre— no hay nada aprobado.

El proyecto fue turnado a comisiones y aún no ha sido discutido ni votado en el Congreso. ¿Y si se aprueba? Solo entonces aplicaría para el aguinaldo de diciembre 2025.

El aguinaldo doble todavía es un proyecto de reforma/Pixabay

Los que sí lo tienen (y no eres tú)

Mientras la reforma se cocina, algunos trabajadores sí disfrutan de estos privilegios: