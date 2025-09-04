The Weeknd regresa a CDMX: fechas, sede, preventa e invitada de lujo

Es oficial! The Weeknd vuelve a Ciudad de México con su gira mundial After Hours Til Dawn y no viene solo: Anitta será la invitada especial en esta experiencia musical de alto voltaje que aterrizará en el Estadio GNP Seguros.

Tras meses de especulación, el cantante canadiense confirmó que ofrecerá dos conciertos en la capital mexicana los próximos 20 y 21 de abril de 2026, en lo que promete ser uno de los eventos más esperados del próximo año. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales.

The Weeknd terminó de confirmar los rumores de su regreso a México / FB: @theweeknd

Boletos y preventa: ¡rompe el cochinito!

Aunque aún faltan varios meses para el espectáculo, la venta de boletos está a la vuelta de la esquina. La famosa ‘Gran Venta HSBC’ se realizará los días 8 y 9 de septiembre a través de Ticketmaster.com.mx. Así que alista tu tarjeta porque se espera una alta demanda.

“Un show totalmente nuevo, que combina una producción innovadora con un setlist electrizante, junto con @anitta como invitada especial”, informaron los organizadores del tour.

The Weeknd trae un espectáculo totalmente nuevo al de sus giras pasadas / FB: @theweeknd

México y Brasil, únicos con fecha… por ahora

Hasta ahora, The Weeknd ha confirmado únicamente cuatro presentaciones en Latinoamérica: dos en México y dos en Brasil. En el caso de los conciertos brasileños, el invitado será Playboi Carti, mientras que para el público mexicano, Anitta se suma como acto estelar.

Aunque no se descarta que se anuncien más fechas en la región, los fans de CDMX ya tienen asegurada su dosis de Abel Tesfaye para el próximo año.

La preventa para sus dos conciertos comienza este 8 y 9 de septiembre / Especial