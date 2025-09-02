¿Cuándo entra en vigor el MTU y cómo afectará a tus transferencias bancarias en México?

El sistema bancario en México se prepara para una transformación clave en materia de seguridad digital. El Monto Transaccional del Usuario (MTU) será obligatorio para todas las instituciones financieras a partir del 1° de octubre de 2025, y permitirá a cada cliente establecer un tope máximo para transferencias, pagos y operaciones en línea.

De acuerdo con las disposiciones de Banco de México, el MTU funcionará como un candado personalizable que cada usuario podrá activar desde la banca móvil o en línea. Podrá configurarse por operación o de manera periódica (diaria, semanal o mensual), aplicando a movimientos como SPEI, CoDi, pagos de servicios, transferencias a tarjetas o cuentas nuevas en otros bancos.

Si el usuario no define un límite antes del 30 de septiembre, el sistema aplicará de forma automática un tope de 1 500 UDIS, equivalentes a alrededor de 12 800 pesos con el valor actual. A partir del 1° de enero de 2026, los bancos estarán facultados para asignar un MTU con base en el historial transaccional de cada cliente.

Aunque el uso del MTU no es obligatorio para los clientes, sí lo es para los bancos habilitar esta función. El objetivo central es reducir el riesgo de fraudes, operaciones atípicas y transferencias accidentales, brindando mayor control al usuario sobre el manejo de su dinero en entornos digitales.

Con esta medida, la banca mexicana se suma a una tendencia internacional que busca fortalecer la seguridad en la era de la digitalización financiera, donde cada vez más usuarios realizan transacciones desde dispositivos móviles.

