C4 Jiménez responde a Sandra Cuevas: “De churpias como usted vivo todos los días”

La polémica exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y el periodista de nota roja Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, protagonizaron un nuevo enfrentamiento público tras la muerte de un joven en una rodada motorizada.

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, Sandra Cuevas arremetió contra el comunicador, visiblemente molesta por los señalamientos que ha hecho en su contra en redes sociales y en su espacio “C4EnAlerta”.

“Ya Jiménez, déjame en paz, ya bájale de huev$%. Te lo digo”, expresó Cuevas, negando cualquier responsabilidad en el fallecimiento del joven. “El muerto que, en paz descanse, que tú mencionas, fue en Insurgentes, nada que ver con mi rodada, entonces ya, ya Jiménez, déjame en paz, te lo digo”, reclamó.

Sandra Cuevas es señalada de la muerte de un joven por la rodada que organizó / Redes Sociales

Cuevas también desestimó las críticas que ha recibido en redes: “Sí me enoja que me estén molestando y mándenme todas las cuentas falsas que quieran, he, todas las granjas, todas las cuentas que paguen, también me tienen sin cuidado, son bienvenidas, no, es bienvenida, es una sola persona”.

“No me quiera asustar”: la respuesta de C4

La respuesta de Carlos Jiménez no tardó en llegar. En su espacio informativo, el periodista compartió el video de Sandra Cuevas y le contestó con dureza: “Qué podemos esperar de una mujer como esta, qué podemos esperar de una señora como esta”, comentó. “Repito, un joven muerto, un joven que murió por su rodada, un joven que murió por su evento mientras usted estaba bailando, mientras usted estaba festejando”.

Carlos Jiménez asegura que sus amenazas no le dan miedo / Redes Sociales

El periodista dejó claro que no se siente intimidado por los dichos de Cuevas: “¿Que le baje yo de huev$%? Señora, no me quiera asustar, que me quiera amenazar, señora, me da risa, que me quiera amagar con que va a decir con quién me acuesto, que me quiera amagar con que me va a decir quién me paga, señora de amenazas y de churpias como usted yo vivo todos los días”.

Este nuevo capítulo en la confrontación entre la exfuncionaria y el periodista ha desatado un debate en redes, donde seguidores de ambos lados exigen justicia, verdad y un poco más de cordura.