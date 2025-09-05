CDMX: Ley Seca durante Fiestas Patrias 2025, ¿en qué alcaldías y colonias aplicará?

Septiembre no solo es el mes de los festejos patrios, también es época de importantes fiestas patronales en la Ciudad de México. Por este motivo, varias alcaldías aplicarán Ley Seca, suspendiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas en ciertos establecimientos y vía pública durante días específicos de septiembre, incluyendo el lunes 15 y martes 16, fecha de los festejos por la Independencia.

Este mes habrá suspensión de venta de alcohol /Redes sociales

Alcaldía Tláhuac

En Tláhuac, la Ley Seca se aplicará de la siguiente manera:

15 y 16 de septiembre: Suspensión en todos los establecimientos mercantiles del perímetro de la alcaldía por los festejos patrios.

7 al 11 de septiembre: Colonias y barrios del Pueblo de San Nicolás Tetelco , por la festividad en honor a San Nicolás Tolentino .

14 y 15 de septiembre: Colonias y barrios del Pueblo de San Juan Ixtayopan , por la festividad en honor a la Virgen de la Soledad .

17 al 24 de septiembre: Colonias y barrios del Pueblo de San Pedro Tláhuac , por la festividad religiosa en honor al Barrio de San Mateo .

27 al 30 de septiembre: Colonias y barrios del Pueblo de Santa Catarina Yecahuitzotl , por la festividad en honor al Barrio de San Miguel Arcángel .

29 de septiembre: Colonias y barrios del Pueblo de San Pedro Tláhuac , por la feria anual en honor al Barrio de San Miguel .

27 y 28 de septiembre: Colonia Zacatenco de San Francisco Tlaltenco, por la festividad del Milagroso Señor del Veneno

Alcaldía Magdalena Contreras

En Magdalena Contreras, la suspensión de venta de bebidas alcohólicas se aplicará desde el sábado 6 hasta el miércoles 10 de septiembre, en horarios posteriores a las 18:00 horas, específicamente en la colonia Pueblo de San Nicolás Totolapan, debido a las grandes concentraciones de personas por la festividad de San Nicolás Totolapan.

Anticipa tus compras/iStock

Recomendaciones para ciudadanos

Planifica con anticipación la compra de bebidas alcohólicas si planeas consumirlas durante las fechas señaladas.

Presta atención a los comunicados oficiales de cada alcaldía, ya que podrían haber ajustes o restricciones adicionales según los eventos locales.

Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la Ley Seca puede generar:

Multas económicas para los ciudadanos y establecimientos.

Clausura temporal de negocios que incumplan la disposición.

Arresto administrativo, en casos graves, según la autoridad local.

Festejos patrios sin alcohol/iStock