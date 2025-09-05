CDMX: ¿Cuál es la única razón para que las motocicletas circulen entre los carros?

El Reglamento de Tránsito establece un solo escenario en el que los motociclistas pueden moverse entre autos sin recibir una sanción

Laura Reyes Medrano
5 de Septiembre de 2025
Circular entre autos en movimiento puede derivar en multas y riesgo de accidentes graves | iStock

El tránsito en la Ciudad de México ya es un caos diario, y cada vez es más común ver motociclistas filtrándose entre autos. Pero, aunque pueda parecer una maniobra práctica, solo existe una excepción bajo la ley. Intentarlo en otro contexto no solo es ilegal, también es extremadamente peligroso.

La única excepción permitida: solo con el tránsito completamente detenido

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX (Artículo 21), las motocicletas solo pueden circular entre carriles si el tránsito vehicular está totalmente detenido, ya sea en un semáforo o por una congestión prolongada. En esta situación, el propósito es que el motociclista pueda avanzar hacia el área de espera para motocicletas, que lo posiciona de forma visible para reanudar la marcha de manera segura.
Fuera de esa excepción, la maniobra está completamente prohibida.
 

¿Qué pasa si circulas entre autos cuando el tráfico se mueve?

Circular entre carriles mientras los autos están en movimiento no solo pone en riesgo tu seguridad y la de otros, sino que también es infracción. Las sanciones son severas:

  • Multa de 10, 15 o 20 veces la UMA (en 2025 una UMA equivale a aproximadamente $113.14 MXN), lo que implica entre $1,131.40 y $2,262.80.

  • Pérdida de 1 punto en la licencia de conducir.
     

¿Por qué esta medida es crucial?

Aunque puede parecer que la circulación entre vehículos ahorra tiempo, también multiplica los riesgos:

  • Los autos en movimiento pueden no ver a la moto.

  • Un frenado inesperado puede provocar colisiones graves.

  • Maniobras rápidas e impredecibles aumentan la probabilidad de accidentes.

Motorpasión lo explica claramente: esta práctica es peligrosa y está pensada solo para situaciones específicas donde el tránsito está detenido.

