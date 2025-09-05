Transforma Neza: la app que facilita trámites y servicios en Nezahualcóyotl

Conoce la nueva app que ofrece diferentes servicios

Laura Reyes Medrano
5 de Septiembre de 2025
Transforma Neza: la app que facilita trámites y servicios en Nezahualcóyotl
La app es gratuita y compatible con Android e iOS. | Gobierno de Nezahualcóyotl

La ciudad de Nezahualcóyotl ha dado un paso significativo hacia la modernización de sus servicios públicos con el lanzamiento de la aplicación Transforma Neza. Esta herramienta digital permite a los habitantes realizar una variedad de trámites y reportes desde la comodidad de su hogar, eliminando la necesidad de desplazarse a oficinas gubernamentales y reduciendo tiempos de espera.

Nezahualcóyotl se suma a la estrategia nacional para disminuir y agilizar trámites con la aplicación “Transforma Neza”/X: @GobNeza
¿Qué ofrece la aplicación?

La app, gratuita y compatible con dispositivos Android (versión 9 en adelante) y iOS (versión 12 en adelante), ofrece una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen:

  • Reportes urbanos: Los usuarios pueden informar sobre baches, socavones, fugas de agua y objetos obstruyendo la vía pública.

  • Solicitudes de servicios: Desde la petición de pipas de agua hasta el retiro de vehículos abandonados.

  • Trámites en línea: Posibilidad de realizar pagos de impuestos como el predial y solicitar audiencias públicas.

  • Información en tiempo real: Consultas sobre el pronóstico del clima y acceso a noticias y actividades del gobierno municipal.

 

 

 

 

El presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, destacó que esta aplicación no solo facilita la realización de trámites, sino que también promueve una mayor participación ciudadana y transparencia en la gestión pública. Al eliminar intermediarios y reducir la burocracia, Transforma Neza busca mejorar la eficiencia de los servicios públicos y fortalecer la relación entre el gobierno y los habitantes.

Nueva aplicación para dispositivos móviles/@GobNeza
