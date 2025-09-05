¿Qué es el paso de la araña? El baile viral que conquista TikTok y nació en una boda

En TikTok no dejan de surgir tendencias virales y ahora el turno es del “paso de la araña”, un peculiar movimiento que nació en una boda y rápidamente conquistó a millones de usuarios. Este baile no solo generó risas en el momento, también desató un fenómeno digital con millones de reproducciones y hasta un tutorial oficial para aprenderlo.

El paso de la araña es un baile en el que la persona se recuesta boca abajo y comienza a girar rápidamente de un lado a otro/Captura de pantalla

¿Qué es el paso de la araña?

El paso de la araña es un baile en el que la persona se recuesta boca abajo y comienza a girar rápidamente de un lado a otro, imitando los movimientos de una araña. Fue creado por la usuaria de TikTok @yourmother1997, quien sorprendió a los asistentes de una boda al improvisarlo en plena pista de baile.

El clip original superó los 80 millones de vistas y alcanzó los 11 millones de “me gusta”, consolidándose como uno de los contenidos más populares del momento. La viralidad fue tan grande que la creadora compartió un tutorial enseñando cómo realizar el movimiento paso a paso.

Reacciones de usuarios

La tendencia generó todo tipo de comentarios en TikTok y otras redes sociales:

“Es como el baile de la iguana en México.”

“Los humanos siempre ganándole a la IA.”

“Estoy en shock, ¿cómo se le ocurrió hacer eso?”

Muchos internautas incluso intentaron replicarlo, compartiendo videos cómicos que ayudaron a extender la moda.

Cómo hacer el paso de la araña

Para realizarlo correctamente, se deben seguir tres pasos básicos:

Recostarse boca abajo en el piso. Mover brazos y piernas coordinadamente para impulsarse. Girar de un lado a otro con movimientos rápidos y fluidos que simulen el desplazamiento de una araña.

Aunque parece sencillo, requiere coordinación y fuerza, por lo que muchos videos muestran intentos fallidos que también se han vuelto virales.