Karol G dará concierto en El Vaticano: Aquí todos los detalles

Será un show sin precedentes desde la Plaza de San Pedro, con drones, luces y un mensaje de paz

Jorge Reyes Padrón
5 de Septiembre de 2025
La cantante estará presente junto a otros artistas. | FB: @KarolGOficial

Este 13 de septiembre, la Plaza de San Pedro en el Vaticano dejará los sermones para volverse escenario de un espectáculo musical histórico. Bajo el nombre Grace from the World, el concierto reunirá a artistas de todos los géneros, desde el reguetón de Karol G hasta la ópera de Andrea Bocelli, pasando por Pharrell Williams, John Legend y Teddy Swims.

Y aunque suene increíble, todo será con el respaldo del mismísimo Vaticano. El evento servirá como cierre del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, encabezado por el papa León XIV, y será transmitido en vivo por Disney+, Hulu y ABC News Live.

Karol G llevará su reggaetón directo a El Vaticano / FB: @KarolGOficial

Reguetón, ópera y drones en la Santa Sede

El concierto no será un show cualquiera. De acuerdo con la organización, habrá un espectáculo visual con drones y luces inspirado en la Capilla Sixtina, además de una experiencia inmersiva para quienes asistan en vivo y para el público desde casa.

Será la primera vez en la historia que se realice un concierto de esta magnitud en el Vaticano con artistas de diversos géneros, desde la música clásica hasta el reguetón”, señala el comunicado oficial.

Para México, la transmisión está programada para el sábado 13 de septiembre a las 13:00 horas (tiempo del centro del país), aunque aún no se confirma si Disney+ la tendrá disponible para usuarios nacionales. En EUA sí estará habilitada.

Grace from the World será un llamado a la paz donde estarán varios artistas / Especial

¿Karol G y Andrea Bocelli cantarán a dueto?

Todo apunta a que sí. Ambos artistas acaban de lanzar una nueva versión del clásico Vivo por ella, incluida en el nuevo álbum de duetos del tenor italiano. Y con los dos en el mismo escenario, la colaboración en vivo parece inminente.

Además de Karol G, Bocelli y Pharrell, también se presentarán:

  • John Legend
  • Teddy Swims
  • Clipse
  • Jelly Roll
  • Angélique Kidjo
  • Un coro de 250 voces

Según los organizadores, Grace from the Worldserá más que un espectáculo: es un llamado global a la solidaridad y la paz”. Desde el Vaticano hasta los hogares de México, la música intentará ser “el puente que una a la humanidad”.

El concierto lo pasarán en vivo por la plataforma Disney + / FB: @KarolGOficial

