¿Quién heredó la fortuna de Giorgio Armani? Esto dejó el diseñador italiano

Giorgio Armani no solo fue un ícono de la moda, también fue un genio de los negocios. Falleció a los 91 años, dejando una fortuna estimada en 12,100 millones de dólares, según el último ranking de Forbes.

Fue el segundo diseñador más rico del planeta, solo detrás de Ralph Lauren, pero mucho más discreto al momento de hablar de su vida privada… y de su herencia. En vida, Armani dejó todo listo. No quiso que la sucesión de su imperio fuera motivo de pleitos ni de especulaciones. Sus herederos están claros y ya formaban parte de su círculo íntimo y de su empresa.

Giorgio Armani dejó su fortuna a su familia más cercana / Redes Sociales

¿Quiénes se quedan con la fortuna de Armani?

La mayor parte de su emporio será repartido entre su hermana Rosanna, su sobrino Andrea Camerana y sus sobrinas Silvana y Roberta. Todos ellos ya figuraban en el consejo directivo del Grupo Armani.

También aparece Leo Dell’Orco, su pareja sentimental por más de 20 años, actual director general y responsable de diseño masculino. Todos ellos compartirán el 99.9 % de las acciones. El resto quedará bajo control de la Fundación Armani.

En su libro Per Amore (2022), Armani fue claro sobre sus planes: “Preparé el plan de sucesión con mi habitual pragmatismo programático y mi gran discreción, pero no lo revelaré ahora, porque todavía estoy allí”.

El novio Leo Dell’Orco también está dentro del testamento / Redes Sociales

Más que moda: yates, villas y un imperio

El estilo de Armani también se reflejaba en su estilo de vida. Era dueño del superyate Main, una embarcación de 65 metros valuada en 60 millones de dólares. Pasaba sus veranos navegando el Mediterráneo.

Tenía propiedades de lujo en Saint-Tropez, Antigua, St. Moritz, un ático frente a Central Park en Nueva York y vivía en el histórico palacio Orsini en Milán. Todo esto —y más— forma parte del legado que ahora queda en manos de su familia más cercana.

Su fortuna está valuada en 12,100 millones de dólares

Su grupo empresarial, que incluye desde ropa y cosméticos hasta hoteles, restaurantes y diseño de interiores, cerró el último año con una facturación de 2,300 millones de dólares y más de 8,700 empleados en el mundo.

“Quiero que esta empresa a la que he dado toda mi vida y toda mi energía continúe durante mucho tiempo, incluso sin mí”. Y sí, todo indica que así será.