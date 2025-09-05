Adela Micha niega trato con Nodal y defiende a Ángela Aguilar: “Solo se enamoró”

Adela Micha salió al paso de las críticas tras la polémica entrevista que le realizó a Christian Nodal, donde el cantante habló abiertamente de su ruptura con Cazzu y su nueva relación con Ángela Aguilar. La periodista negó rotundamente haber recibido algún pago por dicha charla y, de paso, defendió a la joven cantante de quienes la acusan de “rompehogares”.

“El único acuerdo, que sí hubo un acuerdo, fue ‘¿hablamos de todo, no?’”, reveló Micha en su programa Me lo dijo Adela, asegurando que el cantante accedió a hablar sin restricciones. La conductora también desmintió que el intérprete estuviera ebrio durante la grabación: “Me tomé mi tequilita con el señor Nodal (...) No manchen, nos habremos echado dos tequilas máximo”.

Adela Micha rechaza que le hayan pagando para hacer la entrevista / Redes Sociales

“No se trata de juzgar, sino de entender”

Durante la emisión, Adela explicó que los famosos están expuestos a la mirada del público, pero cuestionó el nivel de juicio al que se les somete. “Yo entiendo que como figuras públicas están expuestos a la mirada de la gente y del público que no solamente se siente con el derecho de enterarse sino también, ya no solo de opinar, sino de juzgar".

La periodista aprovechó para agradecer la disposición de Nodal durante la entrevista: “Le agradezco a Nodal su generosidad de hablar conmigo, de su tiempo, de tener buena disposición para hablar de todos los temas sin excepciones (...) el señor conmigo se portó como un caballero”.

La periodista dijo que el pecado de Ángela Aguilar fue enamorarse / Redes Sociales

Ángela no cometió un crimen, solo se enamoró: Micha

En uno de los momentos más sensibles del programa, Adela Micha se refirió a Ángela Aguilar y a la ola de críticas que ha enfrentado en redes sociales. Recordó que en una entrevista anterior, la joven le confesó haber pasado por una etapa de depresión debido al acoso en línea.

“Ella me contó que había sido una situación muy difícil. Para ella, que estuvo muy deprimida, que vivió momentos muy tristes, muy oscuros. Y, bueno, pues a mí eso me conmueve… se lo dije como si fuera mi hija”, recordó.

Micha subrayó que la artista “en última instancia cometió el pecado de enamorarse” y lamentó que “las redes sociales tratan muy mal a esa joven (…) Es una joven alegre, talentosa, que canta muy bonito”.

Adela está agrecida con los Aguilar por el buen trato que recibe / Redes Sociales

“Los periodistas no somos jueces”

Ante las acusaciones de haber “cuidado” a Nodal en la entrevista, Micha fue tajante: “Los periodistas no somos jueces, no somos ministerio público. Nosotros solo preguntamos”.

La comunicadora reiteró que nunca permitió ni permitirá que un entrevistado le imponga condiciones o guiones: “Nadie me dijo ni qué hablar ni qué preguntar, nunca lo he permitido, mucho menos a estas alturas de mi carrera”.