VIDEO: Dalílah Polanco cae en plena transmisión en vivo; recibe atención médica urgente

Dalílah Polanco vivió un momento de tensión en La Casa de los Famosos México durante el reto de salvación rumbo a la gran final. La actriz cayó mientras descendía de una escalera como parte del juego “El reto de las fichas”, lo que generó alarma tanto entre sus compañeros como entre los seguidores del reality.

El accidente ocurrió el jueves 4 de septiembre, durante la pregala transmitida por ViX. Las cámaras captaron el instante en el que Dalílah perdió el equilibrio al bajar una plataforma y se desplomó con evidentes signos de dolor. Sus primeras palabras tras la caída fueron: “¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan, sigan. No se paren”, intentando calmar a los demás participantes mientras permanecía en el suelo.

Dalílah resbaló de una escalera y se fue directo al piso / Redes Sociales

Dalílah fue auxiliada de inmediato

Mar Contreras y Aarón Mercury fueron los primeros en correr a auxiliarla. Minutos después, La Jefa ordenó que Dalílah fuera llevada al confesionario para recibir atención médica. El traslado fue realizado por Guana y Aldo De Nigris, mientras Abelito despejaba el camino.

La tensión en el foro era evidente, pero poco después llegó un mensaje tranquilizador. Odalys Ramírez informó en vivo: “Dalílah está siendo atendida en este momento. Dalílah está bien”, y añadió que ya había sido medicada.

Wendy Guevara también tranquilizó al público asegurando: “Hay un equipo completo que, aunque nosotros no lo vemos en pantalla, cuida muchísimo a los habitantes”.

La actriz fue auxiliada por sus compañeros y fue llevada a la enfermería / Redes Sociales

¿Qué se lastimó Dalílah?

Aunque en un principio hubo confusión, Mar Contreras comentó: “Cayó sobre el hombro. Se cayó con su brazo”, mientras que Alexis preguntó: “¿Pero se está quejando del pie?”, a lo que Mar corrigió: “No, de la mano”. Todo apunta a que la lesión ocurrió en una de sus manos.

Pese al susto, la producción decidió continuar con la dinámica como estaba estipulado. Aún así, el accidente dejó una secuela emocional en los participantes, quienes se recordaron unos a otros actuar con más cuidado.

EL MOMENTO DEL ACCIDENTE DE DALÍLAH POLANCO 👇🏻