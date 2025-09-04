Sueño Perro, experiencia multisensorial que mostrará escenas ocultas de Amores Perros por sus 25 años

El director Alejandro González Iñárritu ideó una instalación única en la Ciudad de México para conmemorar el 25 aniversario de Amores Perros, su ópera prima y una de las películas más influyentes del cine mexicano. Bajo el nombre Sueño Perro, esta experiencia multisensorial permitirá a los asistentes descubrir escenas eliminadas del corte final, en un recorrido inmersivo que abrirá sus puertas el próximo 5 de octubre en LagoAlgo, Chapultepec.

Iñárritu describe Sueño Perro como una “resurrección”/IG: @lago_algo

¿Qué es Sueño Perro?

Iñárritu describe Sueño Perro como una “resurrección” más que un homenaje, al invitar al público a sentir imágenes que nunca llegaron a las salas de cine. La instalación se presenta en formato laberinto, proyectada con tecnología analógica de 35 mm, y acompañada por un pasaje sonoro diseñado para envolver al espectador en una atmósfera onírica y visceral.

Escenas inéditas de Amores Perros

El metraje final de la cinta dejó fuera numerosas escenas que ahora podrán verse en esta experiencia. Recuperados por la Filmoteca de la UNAM, los fotogramas revelan momentos de amor, traición y violencia, además de retratar la crudeza de la Ciudad de México en los años 2000.

Para ingresar será necesario adquirir un boleto individual a través de la página oficial de LagoAlgo/IG: @lago_algo

Fechas y sede en CDMX

La experiencia estará disponible en LagoAlgo, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, del 5 de octubre de 2025 al 4 de enero de 2026. Posteriormente, la instalación viajará a Milán y Los Ángeles durante 2025 y 2026.

Boletos

Para ingresar será necesario adquirir un boleto individual a través de la página oficial de LagoAlgo. Aunque el registro aún no se encuentra abierto, se recomienda estar atentos a la preventa, pues se espera una alta demanda debido al impacto cultural de la película.

Una experiencia más allá del cine

Además de las proyecciones, Sueño Perro propone un recorrido inmersivo donde las imágenes y el sonido se funden en una experiencia multisensorial. “Despojada de toda narrativa, esta instalación no es un homenaje, sino una resurrección, una invitación a sentir lo que nunca fue”, expresó Iñárritu sobre su proyecto.