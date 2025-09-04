El Conjuro 4 en CDMX: Así es la experiencia inmersiva que te sacará un susto

Para celebrar el estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos, Warner Bros México traerá a la capital una experiencia inmersiva que promete estremecer a los fanáticos del cine de terror.

El evento consiste en la apertura del Museo de lo Sobrenatural de los Warren, una instalación con objetos emblemáticos de la saga, como la muñeca Annabelle, habitaciones temáticas y efectos sensoriales diseñados para generar un ambiente aterrador.

La experiencia se llevará a cabo únicamente del 5 al 7 de septiembre de 2025, con recorridos de aproximadamente 20 minutos por una casa adaptada en el sur de la ciudad. La ubicación exacta será revelada solo a quienes resulten ganadores de los accesos.

El boleto de entrada no estará a la venta. Los interesados deberán participar en las dinámicas oficiales de Warner Bros México en Instagram, donde se sortearán los pases dobles para asistir al recorrido.

Además de la escenografía detallada, el recorrido contará con actores caracterizados que interactuarán con los asistentes, recreando algunos de los momentos más inquietantes de la franquicia.

Con esta experiencia, Warner Bros busca trasladar el terror de la pantalla grande a un entorno real, ofreciendo a los fans una vivencia única e irrepetible en torno a la saga de los Warren.

