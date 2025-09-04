Marianne Gonzaga narra su experiencia en reclusión tras ataque a Valentina Gilabert

La creadora de contenido Marianne Gonzaga volvió a ser foco de atención, esta vez al relatar su experiencia en un centro de detención juvenil tras el ataque que protagonizó en febrero de 2025 contra la modelo Valentina Gilabert.

La influencer describió con tranquilidad su paso por el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes (SEMA)/Captura de pantalla

En febrero de 2025, Marianne Gonzaga atacó a Valentina Gilabert con un arma blanca, provocándole múltiples heridas. Tras permanecer en el SEMA, fue liberada tras cumplir con los procesos judiciales correspondientes. La influencer ahora utiliza sus redes para compartir aprendizajes y actividades realizadas durante su estancia en el centro de detención.

En varios videos publicados en su cuenta de TikTok, la influencer describió con tranquilidad su paso por el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes (SEMA) en la Ciudad de México, donde permaneció recluida más de cinco meses.

Rutina y actividades durante la reclusión

Marianne narró que su día comenzaba a las seis de la mañana e incluía tareas como limpiar su espacio, lavar su ropa y participar en diversas clases y talleres. Según relató, las actividades y servicios que recibió fueron:

Atención psicológica semanal

Talleres y clases de inglés, corte y confección, cocina y actividades deportivas

Preparación de platillos como pay de limón, empanadas y yakimeshi

Producción de peluches, bolsas bordadas y pulseras para su familia

Lectura y enseñanza de inglés a otras internas

Marianne señaló que convivió con menos de 20 internas, lo que le permitió aprender labores domésticas como trapear y lavar correctamente. Aunque reveló que subió de peso durante su reclusión, ahora en libertad ha recuperado su dieta y su peso anterior.

Marianne narró que su día comenzaba a las seis de la mañana/Captura de pantalla

Reacciones en redes sociales

La difusión de los videos generó polémica en redes sociales. Mientras algunos usuarios valoraron la transparencia con la que Marianne compartió su experiencia, otros cuestionaron que la influencer pareciera tan tranquila al narrar su vida en reclusión, considerando la gravedad del ataque a Valentina Gilabert.