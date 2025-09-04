Marianne Gonzaga narra su experiencia en reclusión tras ataque a Valentina Gilabert

La influencer compartió en TikTok su rutina y actividades durante más de cinco meses en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes (SEMA) de la CDMX

Laura Reyes Medrano
4 de Septiembre de 2025
La creadora de contenido Marianne Gonzaga volvió a ser foco de atención, esta vez al relatar su experiencia en un centro de detención juvenil tras el ataque que protagonizó en febrero de 2025 contra la modelo Valentina Gilabert.

 

La influencer describió con tranquilidad su paso por el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes (SEMA)/Captura de pantalla
En febrero de 2025, Marianne Gonzaga atacó a Valentina Gilabert con un arma blanca, provocándole múltiples heridas. Tras permanecer en el SEMA, fue liberada tras cumplir con los procesos judiciales correspondientes. La influencer ahora utiliza sus redes para compartir aprendizajes y actividades realizadas durante su estancia en el centro de detención.

En varios videos publicados en su cuenta de TikTok, la influencer describió con tranquilidad su paso por el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes (SEMA) en la Ciudad de México, donde permaneció recluida más de cinco meses.

 

Rutina y actividades durante la reclusión

Marianne narró que su día comenzaba a las seis de la mañana e incluía tareas como limpiar su espacio, lavar su ropa y participar en diversas clases y talleres. Según relató, las actividades y servicios que recibió fueron:

  • Atención psicológica semanal

  • Talleres y clases de inglés, corte y confección, cocina y actividades deportivas

  • Preparación de platillos como pay de limón, empanadas y yakimeshi

  • Producción de peluches, bolsas bordadas y pulseras para su familia

  • Lectura y enseñanza de inglés a otras internas

Marianne señaló que convivió con menos de 20 internas, lo que le permitió aprender labores domésticas como trapear y lavar correctamente. Aunque reveló que subió de peso durante su reclusión, ahora en libertad ha recuperado su dieta y su peso anterior.

Marianne narró que su día comenzaba a las seis de la mañana/Captura de pantalla
Reacciones en redes sociales

La difusión de los videos generó polémica en redes sociales. Mientras algunos usuarios valoraron la transparencia con la que Marianne compartió su experiencia, otros cuestionaron que la influencer pareciera tan tranquila al narrar su vida en reclusión, considerando la gravedad del ataque a Valentina Gilabert.

@mariannerc Pronto subiré la parte 2, donde hablaré más de mi rutina, ropa, actividades y mi experiencia 🤠 #mariannegonzaga #mariannerc #experiencia #diaadia ♬ sonido original - Marianne

 

Las películas y series que han sido grabadas en el Metro de la CDMX
