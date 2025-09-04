Mes del Testamento 2025 en CDMX: conoce las sedes y direcciones para tramitarlo con descuento

Durante septiembre, los ciudadanos podrán realizar su testamento desde 707 pesos en módulos fijos, móviles y oficinas de la DGRT

La sede principal se ubica en calle Azafrán 18 esquina Azúcar, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. | Pixabay

En el marco del Mes del Testamento 2025, la Ciudad de México habilitó una red de módulos en diversas alcaldías para que los capitalinos puedan realizar este trámite con descuentos de hasta el 66 % para adultos mayores, lo que reduce el costo a 707 pesos.

A estas sedes se suma el Testamóvil, una unidad itinerante que recorrerá colonias de la capital. / RS

La sede principal se ubica en calle Azafrán 18 esquina Azúcar, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, con atención de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y viernes hasta las 15:00 horas.

Adicionalmente, se instalaron módulos en distintas demarcaciones:

  • Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc: Av. Fray Servando Teresa de Mier 480, colonia Merced Balbuena.
  • Tlalpan: Calle Moneda s/n esquina Insurgentes Sur, Deportivo Vivanco, colonia Tlalpan Centro.
  • Tláhuac: Calle José Ignacio Cuéllar Mz. 120, Lt. 4, colonia El Triángulo.
  • Xochimilco y Milpa Alta: Prolongación Aldama s/n, colonia Arcos del Sur.
  • Coyoacán y Benito Juárez: Calle Chichimecas s/n, subdelegación Los Pedregales, colonia Ajusco.
  • Iztapalapa e Iztacalco: Av. Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas.
  • Álvaro Obregón: Calle Canarios s/n esquina Calle 10, colonia Toltecas.

  • Magdalena Contreras: Calle José Moreno Salido s/n esquina Fresno, dentro del Mercado La Loma, primer nivel, colonia Barranca Seca.

 

  • Miguel Hidalgo: Parque Lira 94, Módulo 2, colonia Observatorio.
  • Cuajimalpa: Av. Juárez 192, antiguo cine Pedro Infante.

A estas sedes se suma el Testamóvil, una unidad itinerante que recorrerá colonias de la capital para brindar orientación gratuita y acercar el trámite a quienes no puedan trasladarse a las oficinas.

Con esta estrategia, las autoridades capitalinas buscan fomentar la cultura de previsión jurídica, facilitar el acceso a trámites notariales y garantizar certeza patrimonial a las familias de la Ciudad de México.

