Metro CDMX: Mujer lanza gas pimienta en el vagón por no alcanzar lugar para sentarse

Aunque es útil porque te lleva prácticamente a todas las zonas de la Ciudad de México, el Metro también se ha vuelto un lugar peligroso, en el que puede pasar de todo. Tal es el caso de una mujer que fue señalada de haber lanzado gas pimienta, afectando a decenas de usuarios, únicamente porque no alcanzó lugar para sentarse.

Todo ocurrió en la estación Garibaldi

De acuerdo con reportes en redes sociales, los hechos sucedieron en la estación Garibaldi de la Línea 8 del Metro, dirección Constitución de 1917, cuando entre tanta gente que intentaba ingresar al convoy surgió un conflicto entre dos mujeres en el vagón exclusivo. El problema comenzó cuando una le ganó a la otra el asiento.

Tras este choque, la mujer que no logró sentarse sacó de entre sus pertenencias un gas pimienta y lo accionó dentro del vagón, provocando que varios pasajeros descendieran de inmediato, mientras que otros trataban de cubrirse el rostro con su ropa para no inhalar el activo tóxico.

Reacciones en redes sociales

“Todos estábamos ahogándonos mientras las señoras se peleaban”,

“Ya estamos quedando loquitos en la cedemequis. Por un asiento aventaron gas pimienta”,

“Yo la neta me siento más segura en el de los hombres, siempre que me subo al de mujeres me pasan cosas feas”,

“Neta se ponen como si nunca en su vida se hubieran sentado, y a ni los que trabajamos más de 8 horas parados”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales, donde el caso generó indignación y preocupación por la violencia en el transporte público.

¿Qué tan peligroso es el gas pimienta?

El gas pimienta, también conocido como spray de defensa personal, puede parecer inofensivo por su venta legal y uso común, pero sus efectos son altamente agresivos para el cuerpo humano, aunque generalmente no letales.

Su ingrediente activo es la oleorresina capsicum (OC), un extracto derivado de pimientos picantes como el chile habanero o el chile rojo. Este compuesto actúa como agente inflamatorio al entrar en contacto con membranas mucosas.

Efectos inmediatos del gas pimienta