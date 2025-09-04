Licencia digital Edomex: cómo tramitarla desde tu celular

El Estado de México presentó la licencia de conducir digital, un documento electrónico que permite a los automovilistas portar su licencia en el celular con reconocimiento legal en todo el país. La medida busca modernizar los trámites y ofrecer alternativas rápidas, seguras y sin costo adicional para los ciudadanos.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, este servicio está disponible para quienes cuenten con una licencia física vigente. El trámite se realiza desde la aplicación oficial “Licencia Digital Edomex”, disponible en Android y iOS.

la app permite realizar trámites como renovación, reposición por robo o extravío. / RS

Paso a paso para obtenerla

El procedimiento es sencillo: basta con escanear el código QR ubicado en la parte posterior de la licencia física, confirmar los datos, realizar una validación biométrica facial y completar el registro con un código de verificación enviado por SMS. En minutos, el documento queda disponible en la aplicación.

La medida busca modernizar los trámites y ofrecer alternativas rápidas. / RS

Reconocimiento legal y beneficios

La licencia digital tiene plena validez gracias al artículo 52 fracción IV de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y al artículo 40 Bis del Reglamento de Tránsito del Estado de México. Además, la app permite realizar trámites como renovación, reposición por robo o extravío y envía notificaciones sobre la vigencia del documento, evitando retrasos en su actualización.

Con este avance, el Edomex busca agilizar trámites y reducir la carga presencial en oficinas de gobierno, consolidando la digitalización de servicios públicos y brindando mayor comodidad a los conductores.

La licencia digital tiene plena validez gracias al artículo 52 fracción IV de la Ley General de Movilidad. / Pixabay