Bachillerato Nacional de la SEP: Lista de carreras técnicas que puedes estudiar

Con el arranque del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) echó a andar el nuevo modelo educativo que promete cambiar la historia de la educación media superior en el país: el Bachillerato Nacional. Esta reforma busca unificar los 32 subsistemas en uno solo bajo el Marco Curricular Común y eliminar barreras de ingreso como el temido examen Comipems.

“El Bachillerato Nacional se trata, ante todo, de formar buenos ciudadanos: que todas y todos tengan valores como la fraternidad, la solidaridad, el amor al prójimo, el cuidado de la naturaleza, el amor a la patria, y que busquemos siempre la justicia y la equidad”, aseguró el secretario de Educación, Mario Delgado, durante la ceremonia de apertura del ciclo, donde también señaló que este nuevo esquema beneficiará a 5.5 millones de estudiantes en 21 mil planteles.

El Bachillerato Nacional unifica 32 subsistemas bajo un mismo marco / Redes Sociales

Carreras técnicas con futuro

A diferencia de otros modelos, este Bachillerato Nacional ofrece una doble certificación: uno para continuar con estudios universitarios y otro de técnico-profesional que abre puertas al mundo laboral. Entre las carreras más atractivas que los estudiantes podrán cursar están:

Electromovilidad

Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

Semiconductores

Nanotecnología

Urbanismo sostenible

Gestión e innovación turística

Desarrollo comunitario

Todas estas carreras están respaldadas por instituciones de primer nivel como la UNAM, IPN, UAM y el Tecnológico Nacional de México.

Las nuevas carreras técnicas están avaladas por la UNAM, IPN y UAM / Redes Sociales

Flexibilidad sin perder el avance

Otro de los cambios clave es que los jóvenes podrán transitar entre subsistemas como Conalep, CETIS, CBTIS o Bachilleres sin reiniciar desde cero. Esto permitirá una continuidad académica real, independientemente del tipo de institución donde comiencen sus estudios.

“Con esta transformación, la educación se convierte en un derecho directo para todas y todos los jóvenes de la Zona Metropolitana del Valle de México”, afirmó Delgado.

Si estás interesado en formar parte del nuevo Bachillerato Nacional, mantente pendiente de la convocatoria “Mi Derecho, Mi Lugar” para el ciclo 2026-2027. El sistema promete acceso equitativo, calidad educativa y formación integral con pensamiento crítico, habilidades socioemocionales y valores humanistas.

Desde este ciclo escolar entra este nuevo sistema en pro de los estudiantes / Redes Sociales