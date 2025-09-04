Kim Kardashian trae su ropa interior inclusiva a México

Kim Kardashian no solo domina las redes, también quiere conquistar tu cajón de ropa interior. A partir del viernes 5 de septiembre, México se convertirá en el primer país de América Latina en recibir tiendas físicas de Skims, la marca de ropa interior y moldeadora de la socialité estadounidense.

La noticia se cocinó desde hace unos meses, cuando en centros comerciales como Artz Pedregal y Antara, en CDMX, y Andares, en Zapopan, Jalisco, comenzaron a colocarse carteles promocionales. Pero ahora ya es un hecho: Skims abrirá sus puertas en territorio mexicano.

La ropa moldeadora llegará a las tiendas físicas en México / IG: @skims

¿Qué tiene de especial Skims?

Fundada en 2018 por Kim Kardashian, junto a Emma y Jens Grede, la marca se ha convertido en un fenómeno global gracias a su mensaje de inclusión de cuerpos. La ropa está disponible en todas las tallas posibles, y en 2023 fue valorada en 4 mil millones de dólares, tras una ronda de financiamiento que confirmó su potencia como marca.

Sus piezas más famosas son los brasieres push-up y los shorts con relleno, ideales para quienes buscan moldear su silueta y lucir escotes. Además, la línea incluye ropa deportiva, trajes de baño, lencería, shapewear y colecciones para hombres.

Skims abrirá su primera tienda en México en Artz Pedregal / IG: @skims

¿Dónde y cuándo abre Skims en México?

La primera tienda física en México abrirá este 5 de septiembre en Artz Pedregal, ubicado sobre Periférico Sur, en Jardines del Pedregal. Las sucursales de Antara (Miguel Hidalgo) y Andares (Zapopan, Jalisco) se inaugurarán más adelante este mismo año.

¿Y si no vivo cerca?

No te preocupes, también puedes comprar desde el sitio web oficial de Skims, donde los productos ya están disponibles en pesos mexicanos y los envíos cubren todo el país.

La entrada de la marca se logró gracias a una alianza con Retail Fashion Group, parte de Grupo Sordo Madaleno, quienes también manejan firmas como Alo, All Saints, Aristocrazy, Brownie y Scalpers.

Así que si lo tuyo es el estilo, la comodidad y un poco de glamour Kardashian, ya tienes una cita con Skims.

Desde ropa interior hasta prendas deportivas podrás encontrar / IG: @skims