Shakira sufre inundación en su camerino en Querétaro, pero no cancela su concierto

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran” de Shakira en México enfrentó un imprevisto en Querétaro: las fuertes lluvias ocasionaron filtraciones en el Estadio Corregidora que dejaron inundado el camerino de la artista. A pesar de la situación, la cantante colombiana no canceló su presentación y decidió continuar con el espectáculo frente a miles de fanáticos.

Shakira está por concluir con los conciertos que programó en México/IG: @shakira

El camerino bajo el agua

A través de sus redes sociales, Shakira compartió un video en el que se observa cómo su camerino quedó inundado minutos antes del concierto del 3 de septiembre de 2025. En el clip, la cantante escribió: “Miren mi camerino antes del concierto de anoche”, mostrando bolsas plásticas y agua acumulada en el piso.

El incidente ocasionó un retraso de casi tres horas en el inicio del espectáculo, ya que el equipo técnico tuvo que realizar ajustes de emergencia para garantizar la seguridad del evento. A pesar de ello, miles de asistentes permanecieron en el estadio bajo la lluvia esperando a la artista.

Así el camerino de Shakira anoche en el Estadio Corregidora: pic.twitter.com/06hIHWYVOT — K (@TransportesK) September 4, 2025

Un concierto bajo la tormenta

Cuando finalmente subió al escenario, Shakira ofreció un show cargado de energía y agradecimiento hacia su público, que la ovacionó por no cancelar la presentación. La intérprete de “Hips Don’t Lie” transformó la adversidad en un momento inolvidable, interpretando sus éxitos mientras la lluvia acompañaba el ambiente.

Éxito de la gira en México

Pese a los contratiempos, la gira “Las Mujeres Ya No Lloran” continúa rompiendo récords en México, donde la cantante ya superó el millón de boletos vendidos, consolidándose como una de las giras más exitosas del año en el país.