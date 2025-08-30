Mujer finge usar silla de ruedas en concierto de Shakira en CDMX y la cachan bailando

Tras el gran éxito de la gira “Las Mujeres ya no Lloran World Tour”, Shakira regresó esta semana a la CDMX para completar sus conciertos en el Estadio GNP, donde miles de fans corearon los éxitos de la colombiana.

La mujer usó la silla de ruedas como plataforma durante el concierto/TikTok|@amir.emmanuele

Sin embargo, más allá de la música, un video se volvió viral en redes sociales: una mujer que llegó al evento en silla de ruedas fue captada subiéndose a ella para tener mejor vista, lo que desató indignación entre los asistentes y usuarios de TikTok.

El video viral en TikTok

El clip, grabado el pasado 26 de agosto por el usuario @amir.emmanuele, muestra cómo la mujer, acompañada de un grupo de amigas, se levanta de la silla y luego se sube sobre ella, bloqueando la visibilidad de quienes estaban detrás.

El video fue acompañado del comentario:

“Santa Shakira haciendo milagros, hace caminar a las personas con discapacidad. Por favor nunca sean esta señora en un concierto”.

En el material se observa a la mujer bailando y grabando, incluso haciendo señas a quienes le reclamaban que se bajara. Esto generó disgusto entre el público, pues varias personas aseguraron que no podían ver el espectáculo debido a su comportamiento.

Cuando algunos le gritaron, sus amigas respondieron defendiéndola y siguieron disfrutando del show.

