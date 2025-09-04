¿Viviste el sismo de 1985? CDMX abre convocatoria para compartir tu experiencia

Tu historia podría formar parte de un libro que circulará por diversas alcaldías

Jorge Reyes Padrón
4 de Septiembre de 2025
Las Secretarías de Cultura y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil convocan.
Si tú o algún familiar vivió el terremoto de 1985, esta es tu oportunidad para contar lo que pasó. Las Secretarías de Cultura y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX lanzaron el programa Libros Vivos: "Después del temblor: Voces que reconstruyen", que busca reunir testimonios de quienes vivieron uno de los momentos más impactantes en la historia del país.

El objetivo es recopilar historias reales que ayuden a comprender cómo se vivió ese 19 de septiembre desde diferentes rincones de la capital. Los relatos serán publicados en un libro y presentados en conversatorios por distintas alcaldías.

Las imágenes del sismo del 85 fueron impresionantes / Redes Sociales
¿Cómo participar?

Tienes hasta el 5 de septiembre de 2025 para enviar un testimonio de máximo dos cuartillas al correo jatorom@girpc.cdmx.gob.mx, alejandro.a.flores@gmail.com y cuicatl.cultura@mxmail.com. Tu texto deberá incluir:

  • Título
  • Nombre completo, edad, sexo, lugar de residencia
  • Datos de contacto (teléfono o email)
  • Respuestas a estas preguntas:
    • ¿Quién eres? (nombre, lugar y fecha de nacimiento, alcaldía donde vives, a qué te dedicas o dedicabas y cómo era tu familia o comunidad en aquel entonces).
    • ¿Qué viviste durante el sismo de 1985?
    • ¿Cómo ha impactado en tu vida?
    • ¿Qué piensas hoy sobre la prevención y protección civil en la Ciudad?

Además, al final deberás agregar esta leyenda:

Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que el escrito titulado (título de la obra) es de mi autoría y libero de responsabilidades a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y a todas las personas e instituciones involucradas en esta convocatoria. Autorizo su publicación digital para fines de este proyecto”.

La convocatoria está abierta para quien tenga una historia verdadera / Redes Sociales
¿Dónde se presentarán los relatos?

El domingo 21 de septiembre, los textos seleccionados formarán parte de conversatorios organizados en las siguientes sedes:

  • Azcapotzalco: Casa de la cultura y parque Azcatl Paqui
  • Benito Juárez: Jardín Santiago Xicoténcatl
  • Coyoacán: Culhuacán
  • Cuauhtémoc: Ágora Tlatelolco, Palacio Postal, plaza Izazaga 89
  • Gustavo A. Madero: Bosque de Aragón, Faro Aragón, Futurama
  • Iztacalco: Kiosco Sur 16
  • Iztapalapa: Central de Abastos, Foro Cultural Quetzalpolli, Museo Yancuic, Utopía Meyehualco
  • La Magdalena Contreras: Plaza de San Nicolás Totolapan
  • Miguel Hidalgo: Bosque de Chapultepec, 1ª Sección
  • Tlalpan: Museo de Historia de Tlalpan
  • Venustiano Carranza: El Circo Volador y Parque Madero

Los resultados se darán a conocer el 10 de septiembre en las páginas oficiales de las dependencias convocantes y se notificará directamente a los seleccionados.

Las historias quedarán plasmadas en un libro a 40 años del terremoto / Redes Sociales
