¿Viviste el sismo de 1985? CDMX abre convocatoria para compartir tu experiencia

Si tú o algún familiar vivió el terremoto de 1985, esta es tu oportunidad para contar lo que pasó. Las Secretarías de Cultura y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX lanzaron el programa Libros Vivos: "Después del temblor: Voces que reconstruyen", que busca reunir testimonios de quienes vivieron uno de los momentos más impactantes en la historia del país.
El objetivo es recopilar historias reales que ayuden a comprender cómo se vivió ese 19 de septiembre desde diferentes rincones de la capital. Los relatos serán publicados en un libro y presentados en conversatorios por distintas alcaldías.
¿Cómo participar?
Tienes hasta el 5 de septiembre de 2025 para enviar un testimonio de máximo dos cuartillas al correo jatorom@girpc.cdmx.gob.mx, alejandro.a.flores@gmail.com y cuicatl.cultura@mxmail.com. Tu texto deberá incluir:
- Título
- Nombre completo, edad, sexo, lugar de residencia
- Datos de contacto (teléfono o email)
- Respuestas a estas preguntas:
- ¿Quién eres? (nombre, lugar y fecha de nacimiento, alcaldía donde vives, a qué te dedicas o dedicabas y cómo era tu familia o comunidad en aquel entonces).
- ¿Qué viviste durante el sismo de 1985?
- ¿Cómo ha impactado en tu vida?
- ¿Qué piensas hoy sobre la prevención y protección civil en la Ciudad?
Además, al final deberás agregar esta leyenda:
“Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que el escrito titulado (título de la obra) es de mi autoría y libero de responsabilidades a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y a todas las personas e instituciones involucradas en esta convocatoria. Autorizo su publicación digital para fines de este proyecto”.
¿Dónde se presentarán los relatos?
El domingo 21 de septiembre, los textos seleccionados formarán parte de conversatorios organizados en las siguientes sedes:
- Azcapotzalco: Casa de la cultura y parque Azcatl Paqui
- Benito Juárez: Jardín Santiago Xicoténcatl
- Coyoacán: Culhuacán
- Cuauhtémoc: Ágora Tlatelolco, Palacio Postal, plaza Izazaga 89
- Gustavo A. Madero: Bosque de Aragón, Faro Aragón, Futurama
- Iztacalco: Kiosco Sur 16
- Iztapalapa: Central de Abastos, Foro Cultural Quetzalpolli, Museo Yancuic, Utopía Meyehualco
- La Magdalena Contreras: Plaza de San Nicolás Totolapan
- Miguel Hidalgo: Bosque de Chapultepec, 1ª Sección
- Tlalpan: Museo de Historia de Tlalpan
- Venustiano Carranza: El Circo Volador y Parque Madero
Los resultados se darán a conocer el 10 de septiembre en las páginas oficiales de las dependencias convocantes y se notificará directamente a los seleccionados.