¿Viviste el sismo de 1985? CDMX abre convocatoria para compartir tu experiencia

Si tú o algún familiar vivió el terremoto de 1985, esta es tu oportunidad para contar lo que pasó. Las Secretarías de Cultura y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX lanzaron el programa Libros Vivos: "Después del temblor: Voces que reconstruyen", que busca reunir testimonios de quienes vivieron uno de los momentos más impactantes en la historia del país.

El objetivo es recopilar historias reales que ayuden a comprender cómo se vivió ese 19 de septiembre desde diferentes rincones de la capital. Los relatos serán publicados en un libro y presentados en conversatorios por distintas alcaldías.

Las imágenes del sismo del 85 fueron impresionantes / Redes Sociales

¿Cómo participar?

Tienes hasta el 5 de septiembre de 2025 para enviar un testimonio de máximo dos cuartillas al correo jatorom@girpc.cdmx.gob.mx, alejandro.a.flores@gmail.com y cuicatl.cultura@mxmail.com. Tu texto deberá incluir:

Título

Nombre completo, edad, sexo, lugar de residencia

Datos de contacto (teléfono o email)

Respuestas a estas preguntas: ¿Quién eres? (nombre, lugar y fecha de nacimiento, alcaldía donde vives, a qué te dedicas o dedicabas y cómo era tu familia o comunidad en aquel entonces). ¿Qué viviste durante el sismo de 1985? ¿Cómo ha impactado en tu vida? ¿Qué piensas hoy sobre la prevención y protección civil en la Ciudad?



Además, al final deberás agregar esta leyenda:

“Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que el escrito titulado (título de la obra) es de mi autoría y libero de responsabilidades a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y a todas las personas e instituciones involucradas en esta convocatoria. Autorizo su publicación digital para fines de este proyecto”.

La convocatoria está abierta para quien tenga una historia verdadera / Redes Sociales

¿Dónde se presentarán los relatos?

El domingo 21 de septiembre, los textos seleccionados formarán parte de conversatorios organizados en las siguientes sedes:

Azcapotzalco : Casa de la cultura y parque Azcatl Paqui

Benito Juárez : Jardín Santiago Xicoténcatl

Coyoacán : Culhuacán

Cuauhtémoc : Ágora Tlatelolco, Palacio Postal, plaza Izazaga 89

Gustavo A. Madero : Bosque de Aragón, Faro Aragón, Futurama

Iztacalco : Kiosco Sur 16

Iztapalapa : Central de Abastos, Foro Cultural Quetzalpolli, Museo Yancuic, Utopía Meyehualco

La Magdalena Contreras : Plaza de San Nicolás Totolapan

Miguel Hidalgo : Bosque de Chapultepec, 1ª Sección

Tlalpan : Museo de Historia de Tlalpan

Venustiano Carranza: El Circo Volador y Parque Madero

Los resultados se darán a conocer el 10 de septiembre en las páginas oficiales de las dependencias convocantes y se notificará directamente a los seleccionados.

Las historias quedarán plasmadas en un libro a 40 años del terremoto / Redes Sociales