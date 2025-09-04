Ella es María Clemente, exdiputada de Morena que ahora trabaja de Uber

La exdiputada federal María Clemente García Moreno, actualmente conductora de Uber, manifestó su inconformidad con la reforma que busca incorporar a trabajadores de plataformas digitales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En redes sociales, la exlegisladora afirmó que el esquema no otorga beneficios reales y más bien representa una carga: “Ni siquiera sabes de lo que hablas @SoyCamMartinez actualmente yo trabajo como conductora de Uber, para empezar no nos están ‘dando derechos’ NOS ESTÁN COBRANDO el seguro social (…) Esta no es ni de broma la reforma que necesitaba, ni las que se les pidió!!! Es la que @PartidoMorenaMx quiso para recaudar más impuestos para gastárselos”, escribió.

García Moreno también consideró que el servicio de salud presenta deficiencias y sostuvo que la medida repercutió en los usuarios al incrementar las tarifas de viaje: "Es el peor servicio de seguridad social del mundo (…) además provocaron que subiera el precio a los usuarios", señaló.

Respuesta desde Morena

Por su parte, la secretaria de comunicación del partido, Camila Martínez, defendió la reforma y explicó que se trata de un esfuerzo para reconocer derechos laborales a quienes trabajan en estas aplicaciones. “¿Qué es una trampa?, ¿saber si querían tener seguridad social, derechos laborales, reconocimiento como trabajadoras y trabajadores?”, declaró, agregando que actualmente el país registra un récord en generación de empleos.

La discusión refleja la complejidad en la regulación del trabajo en plataformas digitales.

Debate abierto

La discusión refleja la complejidad en la regulación del trabajo en plataformas digitales: mientras algunos exigen mayor protección social, otros advierten que los cambios podrían traducirse en cargas adicionales para conductores y pasajeros.