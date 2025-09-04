Otro mexicano muere bajo custodia del ICE; van 14 en lo que va del año

La crisis humanitaria en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos sigue agravándose. Esta vez, la víctima fue Lorenzo Antonio Batrez Vargas, un mexicano de 32 años que murió el pasado domingo pasado en el Centro Médico Mountain Vista de Arizona.

El ICE informó del fallecimiento a la Embajada de México, aunque la causa del deceso aún "es desconocida y está bajo investigación", según señaló la agencia en un comunicado.

Las detenciones de ICE han sido cuestionadas por su legitimidad / Redes Sociales

Detenido por cargos menores…

Batrez Vargas se encontraba en el Complejo Correccional de Arizona Central, en la ciudad de Florence, luego de ser arrestado el 15 de julio en Phoenix. La policía lo detuvo por asalto agravado, posesión de una sustancia controlada y escape ilegal de las autoridades. No obstante, solo se declaró culpable de los últimos dos cargos y fue sentenciado a 12 meses de libertad condicional.

A pesar de esta condena, ICE decidió mantenerlo en detención. Según la misma agencia, el mexicano ya había sido arrestado previamente por conducir bajo el influjo de alcohol y drogas en 2018 y 2024.

Hasta el momento van 14 personas que fallecen tras su detención / Redes Sociales

Van 14 muertes de migrantes en 2025

Con esta muerte, ya suman 14 los migrantes fallecidos bajo custodia del ICE en lo que va del año fiscal 2025, que comenzó en octubre de 2024. Esta cifra supera ya las 12 muertes registradas en todo el año fiscal anterior.

El caso de Batrez Vargas no es el único reciente. Apenas el pasado 7 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el fallecimiento de otro mexicano mientras se encontraba en un centro de detención del ICE en Georgia.

“El hecho ocurrió en el Centro de Detención de Stewart, Georgia, donde el connacional fue trasladado desde la prisión estatal de Jackson”, detalló la SRE. Hasta ahora, no se ha divulgado la identidad ni la causa oficial de la muerte.

Los centros rebasan el 100 por ciento de su capacidad / Redes Sociales

Sin respuestas y con creciente tensión

Los casos de muertes de migrantes bajo custodia han despertado la preocupación de organizaciones de derechos humanos en México y Estados Unidos, que exigen transparencia, justicia y condiciones dignas para los detenidos.

Mientras las investigaciones continúan, las muertes siguen acumulándose… y las respuestas siguen sin llegar.