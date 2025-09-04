VIDEO: ¡Se lo madrugó! Mujer le aplica una llave a ladrón para evitar robo de su cartera

A Sol Vargas, de 25 años, no la agarraron en curva. Y es que el pasado 2 de septiembre, en el restaurante La Estación, en Costa Rica, esta joven frustró un intento de asalto… ¡aplicando tremenda llave a su agresor!

La escena, que parece sacada de una película de acción, fue real. El lugar estaba casi vacío cuando un sujeto se acercó a Sol para arrebatarle la cartera. Lo que no esperaba es que la víctima terminaría siendo quien lo tirara al suelo.

“El muchacho este agarra mi cartera y yo lo veo y digo, no se la puede llevar. Yo lo agarré, lo tiré al suelo y la verdad es que sí, lo golpeé, le saqué la sangre y todo”, relató Sol al medio local TV Sur.

Al ladrón se le hizo fácil robar, pero terminó neutralizado / Redes Sociales

“Nunca he practicado defensa personal”

A pesar de lo que podría parecer una maniobra entrenada, Sol confesó que todo fue instintivo: “Fue una reacción rápida de mi parte”, aseguró. Durante el forcejeo, el sujeto recibió un fuerte golpe en la cara y acabó neutralizado en el piso. La cajera del restaurante fue quien llamó a la policía, mientras la joven mantenía sometido al ladrón.

Aunque algunos le aconsejaron que no se arriesgara, Sol explicó por qué decidió actuar: “Yo sentí que no tenía armas, porque si hubiera tenido un cuchillo o pistola ya lo hubiera sacado”, afirmó.

La mujer aplicó una llave al sujeto que le quizo robar su cartera / Redes Sociales

No es la primera vez que enfrenta a un agresor

Sol Vargas también reveló que hace apenas dos meses golpeó a otro hombre que la acosó sexualmente en la calle. Y aunque no tiene formación en defensa personal, su coraje la ha llevado a defenderse sin miedo.

El video del incidente rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de personas aplauden el valor de la mujer. Muchos subrayaron la importancia de estar preparados y reconocieron su temple: no cualquiera se enfrenta así a un ratero.

AQUÍ EL ACTO DE VALENTÍA 👇🏻