Shakira conmueve en CDMX con tributo a Javier Solís

Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira “Las mujeres ya no lloran” al presentarse en el Estadio GNP Seguros, donde rindió homenaje al ídolo de la canción ranchera Javier Solís.

La cantante colombiana apareció en el escenario acompañada de un mariachi y, con sombrero de ala ancha y vestuario tradicional, interpretó el clásico Sombras nada más. La reacción del público fue inmediata: miles de asistentes se pusieron de pie y muchos no pudieron contener las lágrimas.

“Sombras nada más acariciando mis manos. Sombras nada más en el temblor de mi voz”, entonó Shakira con visible emoción, generando un ambiente de nostalgia y conexión cultural.

El tema fue dedicado a su padre, William Mebarak, quien enfrenta complicaciones de salud derivadas de Alzheimer y de un procedimiento por hidrocefalia. El gesto fue recibido con calidez por el público, que respondió con aplausos prolongados.

Además, la artista se declaró simbólicamente mexicana frente a sus seguidores, reforzando la relación de cariño que mantiene con el país. Este episodio se convirtió en uno de los momentos más icónicos de su tour, al unir tradición, identidad y sentimiento en un solo escenario.

