Fechas de septiembre en las que va a temblar en México, según Mhoni Vidente

Inicia el mes de septiembre y muchos ya se preguntan: ¿cuándo va a temblar? Para responder a ello, la tarotista Mhoni Vidente lanzó su predicción sobre los días en los que podrían registrarse sismos en México durante este mes patrio.

 

Septiembre y su historial sísmico en México

Los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017 han dejado una huella imborrable en la memoria de los mexicanos, al grado de que septiembre es relacionado con fuertes movimientos telúricos. Coincidencia o no, en este 2025 la historia podría repetirse, al menos según la predicción de la vidente cubana.

Mhoni asegura que no serán sismos catastróficos

En un video publicado en su canal de YouTube, Mhoni Vidente explicó que sí habrá sismos, pero aclaró que no serán de magnitudes peligrosas.

“Va a ser un mes de sismos, pero no catastróficos, nada más en cuestiones de mover las energías”, dijo la vidente.

 

¿Qué días temblará, según Mhoni?

Según su lectura, los días en los que podrían registrarse temblores son:

  • 7 de septiembre

     
  • 19 de septiembre

     
  • 21 de septiembre

     
  • 27 de septiembre

     

“Esos días son claves porque es cuando se juntan las energías fuertes en México y vienen movimientos sísmicos”, explicó, y agregó: “Vienen movimientos sísmicos, pero también cambios positivos para México y para América Latina”.

 

También predice huracanes

Además de los movimientos telúricos, Mhoni advirtió sobre la formación de cuatro huracanes al mismo tiempo, los cuales podrían afectar diversas zonas:

  • México: Yucatán y Tamaulipas

     
  • El Caribe: Puerto Rico, República Dominicana y Jamaica

     
  • Estados Unidos: Texas

 

