Abelito sufre accidente en La Casa de los Famosos: “Estoy sangrando”

A unas horas de que se conozca quién será el quinto eliminado de La Casa de los Famosos, en redes sociales se volvió tendencia una preocupante situación que sufrió Abelito, ya que fue captado por las cámaras sangrando de la cabeza.

Abelito se soba la cabeza luego de sufrir un golpe con la mesa/X: @LaCasaFamososMx |

Uno de los favoritos del público

Con sus 1.14 metros de estatura, el influencer originario de Zacatecas se ha convertido en uno de los habitantes consentidos del público por su peculiar sentido del humor, volviéndose viral en cada aparición dentro del reality show.

Sin embargo, esta vez sus seguidores mostraron preocupación por un accidente que sufrió. Fue durante la madrugada del sábado, en una de las habituales fiestas semanales, cuando aparentemente varios habitantes tomaron de más, lo que llevó a situaciones fuera de control.

Algunos creyeron que Shiky era el culpable por este jalón de cabello a Abelito/X: @LaCasaFamososMx |

¿Qué le pasó a Abelito?

En medio de bromas, empujones y juegos, Abelito aventó un zapato y accidentalmente se golpeó la cabeza contra una mesa, lo que lo llevó a sobarse un par de veces ante la incomodidad del golpe.

Algunos adjudicaron el malestar a que, segundos antes, Shiky lo jaló del cabello, pero afortunadamente no pasó a mayores.

La confirmación de que Abelito sí se lastimó llegó cuando, ya dentro de la casa, dijo en voz alta:

“Estoy sangrando… ‘¿quién fue?’”

Sus compañeros reaccionaron con humor, pero también con atención, ya que incluso Shiky se acercó para limpiarle la sangre con una servilleta de papel.

Aquí se ve cuando Shiky limpia la sangre que Abelito tenía en la cabeza/X: @LaCasaFamososMx |

¿Producción censuró la escena?

En redes sociales, varios seguidores acusan censura por parte de la producción. Después del incidente, las cámaras del 24/7 dejaron de mostrar la sala y cambiaron la señal, evitando por varios minutos mostrar a Abelito.

Estos son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales:

“Entonces por eso la censura, porque Abelito sí estaba sangrando, hasta Shiky lleva papel.”

“Abelito dijo que estaba sangrando, OMG.”

“Nos censuraron todo y hasta el audio, parece que sí se madr3aron feo a Abelito, porque hasta sangre le salió.”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cancelan CURP Biométrica en México? Juez otorga primera suspensión