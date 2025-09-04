Sandra Cuevas niega vínculo con rodada donde murió un motociclista y responde a C4 Jiménez

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, rechazó estar relacionada con la muerte de un joven motociclista ocurrida durante una rodada el pasado domingo y lanzó un mensaje directo al periodista Carlos “C4” Jiménez, quien difundió que el hecho estaba vinculado con su evento.

En una transmisión en vivo, Cuevas aseguró que el accidente no sucedió en la ruta que ella encabezó:

“El muerto, que en paz descanse, fue en Insurgentes, nada que ver con mi rodada, entonces ya, ya Jiménez déjame en paz”, afirmó.

Sandra Cuevas, rechazó estar relacionada con la muerte de un joven motociclista.

De acuerdo con la exalcaldesa, el recorrido pasó por Calzada Vallejo, Eje Guerrero, El Caballito y Monumento a la Revolución, para finalizar en el Ángel de la Independencia con acompañamiento de la policía capitalina.

Cuevas también defendió su imagen pública:

“A mí la gente me conoce, y cuando salgo a la calle, a mí la gente no me abuchea […] puedo dar la cara porque no le debo nada a nadie y tampoco le pido nada a nadie”, señaló.

Respuesta de C4 Jiménez

El periodista contestó desde su espacio, cuestionando a la exalcaldesa:

“Qué podemos esperar de una mujer como esta, […] Señora, de amenazas de churpias como usted, yo vivo todos los días”, declaró.

Reclamo de la familia

La madre del joven fallecido, Emmanuel Blancas, también responsabilizó a Cuevas:

“Esta señora salió en una entrevista diciendo que ese no era su muerto, como valiéndole la vida de mi hijo, cuando siento que ella también tiene parte de RESPONSABILIDAD, ella no siente mi dolor”, expresó durante el funeral.

Operativo de seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que en la rodada fueron retenidas más de 70 motocicletas por irregularidades como falta de placas, no portar casco o alteraciones mecánicas.

En una transmisión en vivo, Cuevas aseguró que el accidente no sucedió en la ruta que ella encabezó. / RS