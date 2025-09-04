Estafa en WhatsApp: así roban tu cuenta con una simple videollamada

Expertos en ciberseguridad han alertado sobre una nueva modalidad de fraude digital que afecta a usuarios de WhatsApp: el robo de cuentas a través de videollamadas manipuladas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Guardia Civil en España, el método consiste en que los atacantes contactan a la víctima simulando ser un conocido. Durante la videollamada, logran que la persona acepte compartir su pantalla. En ese momento aparece un código de verificación SMS, que los delincuentes utilizan para registrar la cuenta en otro dispositivo y expulsar al usuario original.

En ese momento aparece un código de verificación SMS. / Pixabay

Una vez con el control de la cuenta, los estafadores suelen enviar mensajes a familiares y amigos solicitando dinero o compartiendo enlaces fraudulentos. Esta estrategia les permite ampliar el alcance de la estafa y obtener ganancias económicas rápidas.

Recomendaciones de seguridad

Para protegerse de este tipo de fraude, especialistas aconsejan:

* No compartir pantalla durante videollamadas.

* Nunca dar a conocer códigos de verificación recibidos por SMS.

* Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp.

* Informar de inmediato a contactos cercanos si se pierde acceso a la cuenta.

* Reportar la situación al soporte oficial de WhatsApp y a las autoridades competentes.

Esta estrategia les permite ampliar el alcance de la estafa y obtener ganancias económicas rápidas. / Pixabay

La advertencia busca concientizar a los usuarios sobre la importancia de extremar precauciones en el uso de la aplicación de mensajería más popular del mundo.

