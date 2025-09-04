INEGI: mujeres trabajan más horas que los hombres en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024, donde se confirma que las mujeres en México trabajan más que los hombres, aunque gran parte de ese esfuerzo no recibe remuneración.

Esta carga adicional refleja lo que especialistas llaman la “doble jornada”. / Pixabay

De acuerdo con el informe, las mujeres dedican en promedio 61.1 horas semanales a actividades laborales, frente a 58.0 horas de los hombres. Sin embargo, mientras ellas destinan el 66.8 % de su tiempo a labores no remuneradas como quehaceres domésticos, cuidados y trabajo voluntario, los hombres ocupan solo el 33.2 % de sus horas en estas tareas.

El desglose revela que las mexicanas realizan 39.7 horas de trabajo no remunerado cada semana, lo que representa 21.5 horas más que los hombres, quienes únicamente dedican 18.2 horas a estas actividades. Esta carga adicional refleja lo que especialistas llaman la “doble jornada”, que combina el empleo formal con las responsabilidades del hogar.

El INEGI también destacó que la desigualdad es aún mayor en ciertos contextos sociales. Entre hablantes de lengua indígena, la brecha alcanza 27.3 horas extra a la semana, mientras que en localidades con menos de 10 000 habitantes la diferencia llega a 26.4 horas entre mujeres y hombres.

Entre hablantes de lengua indígena, la brecha alcanza 27.3 horas extra a la semana. / Pixabay

Estas cifras evidencian que, aunque las mujeres participan más en el trabajo total, gran parte de sus horas no se traduce en ingresos ni en independencia económica. Esto limita sus oportunidades de desarrollo personal, educativo y laboral, además de reducir su tiempo libre en comparación con los hombres.

El reto, según especialistas, es reconocer el valor del trabajo no remunerado e impulsar políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad en el hogar, amplíen los servicios de cuidado y garanticen igualdad de condiciones para que las mujeres puedan acceder plenamente a los beneficios del mercado laboral.

Esto limita sus oportunidades de desarrollo personal, educativo y laboral. / Pixabay