Multas y recargos quedarán eliminados con decreto vigente hasta diciembre de 2025

El 1 de septiembre de 2025 entró en vigor en Baja California un nuevo decreto que ofrece a los contribuyentes y automovilistas la posibilidad de ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales y trámites vehiculares sin la carga de recargos ni sanciones acumuladas.

La medida, publicada en el Periódico Oficial del Estado, estará vigente hasta el 27 de diciembre de 2025 y contempla un esquema de descuentos escalonados que beneficia a quienes realicen sus pagos en una sola exhibición: 100 % en septiembre, 75 % en octubre, 50 % en noviembre y 25 % en diciembre.

Trámites incluidos

El decreto abarca diversas áreas de regularización:

Multas y recargos fiscales generados hasta el 31 de agosto.

Derechos extemporáneos vehiculares, incluyendo canje de placas, tarjeta de circulación y renovaciones, siempre que correspondan a placas emitidas a partir de 2022.

Licencias de conducir, con condonación de derechos vencidos hasta el 31 de agosto, siempre que el trámite se realice en ventanilla y con pago único.

Los ciudadanos de Baja California podrán realizar sus trámites tanto de manera presencial en oficinas de Recaudación de Rentas como a través de la plataforma digital oficial, que también permitirá aprovechar los descuentos durante la vigencia del programa.

Con este decreto, el gobierno estatal busca incentivar la regularización fiscal y vehicular y dar un alivio económico a las familias bajacalifornianas, ofreciendo facilidades para cerrar el año sin adeudos pendientes.

De esta forma, quienes aprovechen el beneficio en septiembre obtendrán el máximo descuento, mientras que los siguientes meses mantienen reducciones atractivas para quienes busquen cumplir con sus obligaciones antes de que concluya 2025.

